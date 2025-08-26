martes 26 de agosto 2025

Búsqueda de Personas

Desapareció una adolescente en Rawson y es intensamente buscada por su familia

La joven tiene 15 años y fue vista por última vez este último lunes en la siesta, alrededor de las 15 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
539037896_2469529703445182_2577072496913451823_n

Una familia oriunda de Rawson está pasando por un momento desesperante. En estos momentos están buscando intensamente a una chica de 15 años, que fue vista por última vez este lunes a las 15 horas.

Desde esa hora no se pudieron comunicar más con ella y nadie sabe de su paradero. La misma se llama Lara Yanela Quiroga Muñoz. Su hermano dio aviso en redes sociales sobre su desaparición y pidió que cualquiera que tenga un dato lo de a conocer.

La adolescente fue vista por última vez cerca de la Unión Vecinal de Villa Hipódromo, vestía pantalón marrón del colegio, un suéter verde y una remera negra.

Aquí la publicación del hermano:

Embed - Por favor si la ven den aviso ah este... - Alejandro Quiroga

