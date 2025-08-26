Desapareció una adolescente en Rawson y es intensamente buscada por su familia

Una familia oriunda de Rawson está pasando por un momento desesperante. En estos momentos están buscando intensamente a una chica de 15 años, que fue vista por última vez este lunes a las 15 horas.

Desde esa hora no se pudieron comunicar más con ella y nadie sabe de su paradero. La misma se llama Lara Yanela Quiroga Muñoz. Su hermano dio aviso en redes sociales sobre su desaparición y pidió que cualquiera que tenga un dato lo de a conocer.

La adolescente fue vista por última vez cerca de la Unión Vecinal de Villa Hipódromo, vestía pantalón marrón del colegio, un suéter verde y una remera negra. Aquí la publicación del hermano: Embed - Por favor si la ven den aviso ah este... - Alejandro Quiroga

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas adolescente

Rawson

desaparecida