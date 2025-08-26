Desapareció una adolescente en Rawson y es intensamente buscada por su familia

Una familia oriunda de Rawson está pasando por un momento desesperante. En estos momentos están buscando intensamente a una chica de 15 años, que fue vista por última vez este lunes a las 15 horas.
martes 26 de agosto 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La joven tiene 15 años y fue vista por última vez este último lunes en la siesta, alrededor de las 15 horas.
Una familia oriunda de Rawson está pasando por un momento desesperante. En estos momentos están buscando intensamente a una chica de 15 años, que fue vista por última vez este lunes a las 15 horas.
Desde esa hora no se pudieron comunicar más con ella y nadie sabe de su paradero. La misma se llama Lara Yanela Quiroga Muñoz. Su hermano dio aviso en redes sociales sobre su desaparición y pidió que cualquiera que tenga un dato lo de a conocer.
La adolescente fue vista por última vez cerca de la Unión Vecinal de Villa Hipódromo, vestía pantalón marrón del colegio, un suéter verde y una remera negra.