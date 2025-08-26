Un menor fue víctima de un robo piraña en los alrededores del Puente Cívico

Un adolescente de 16 años se convirtió en víctima de un violento robo en modalidad piraña , en los alrededores del Puente Cívico , en Capital, donde el chico fue abordado y agredido por un grupo de al menos cinco delincuentes que le sustrajeron su teléfono celular y otras pertenencias.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la noche del sábado, en las inmediaciones de Las Heras e Ignacio de la Roza, cuando el menor caminaba junto a su primo de 18 años y, en ese momento, ambos fueron sorprendidos por un grupo de malvivientes que, tras golpearlos, les arrebataron los objetos de valor que cargaban encima.

Los agresores lograron llevarse un teléfono celular iPhone y una gorra, propiedad del menor, mientras que al joven mayor de edad le sustrajeron un par de zapatillas. Luego del ataque, los delincuentes se dieron a la fuga a pie. Sin embargo, las víctimas no pudieron hacer nada para evitar que los mismo no se salieran con la suya.

La denuncia fue realizada por el padre del joven, en la Comisaría 35ª, donde el ataque tipo piraña fue caratulado como robo agravado por haber sido cometido en banda y en poblado.

Por el momento, no se ha podido determinar si los atacantes eran menores de edad, y no se reportan detenidos. Es por ello que las autoridades trabajan en la investigación del caso, con el objetivo de identificar a los responsables a través de cámaras de seguridad y testimonios de la zona.

Como la naturaleza del suceso lo impone, la causa fue derivada a la UFI de Delitos contra la Propiedad, la que a través de sus fiscales investigarán lo acontecido y se valdrán del soporte del CISEM para rastrear los pasos de los autores de la agresión seguida de robo por parte de la patota.