martes 26 de agosto 2025

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

El hecho se registró durante la tarde de este lunes, en la esquina de Libertador y Tucumán. El letrado fue asistido por los testigos del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.

Un hecho de violencia protagonizado por adolescentes en pleno microcentro sanjuanino, terminó con un conocido abogado penalista de la provincia accidentado, tras caer en medio de la vereda. Todo ocurrió cuando el letrado intentó separar al grupo de jóvenes que se estaba golpeando y medio del forcejeo cayó de boca, generando preocupación entre los testigos.

Según informaron personas que presenciaron el incidente, todo ocurrió durante la tarde-noche de este lunes, en la intersección de Avenida Libertador y Tucumán, sobre la vereda.

Allí, un grupo de jóvenes con uniforme escolar se trenzaron con golpes de puño y, justo en ese momento, pasaba por la zona el abogado Horacio Merino, quien se acercó con la intención de frenar la contienda.

Fue en ese momento, que el hombre perdió el equilibrio y cayó repentimente. Todo quedó filmado por un transeúnte que casualmente pasaba por el lugar y, ante el susto, dejó de grabar.

De inmediato, la gente que estaba en la zona se acercó a ayudarlo y pidió asistencia. Afortunadamente, el hecho no pasó de provocarle algunos golpes y heridas menores.

