martes 26 de agosto 2025

Video

Cómo se desencadenó la noche de furia del conductor de una camioneta en las afueras de un boliche sanjuanino

Un nuevo video reveló el inicio de la violenta gresca en la salida de una discoteca. Las imágenes muestran el momento en que un joven golpeó una camioneta y, en cuestión de segundos, el conductor respondió con una peligrosa maniobra en medio de una batalla campal en plena avenida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hecho tuvo lugar en la esquina de calle Estrada y el carril este de Avenida Rawson, a metros de Luna Morena, en la madrugada del domingo. Allí, un video que circula en redes sociales -difundido por La Comunidad del Tuti- muestra a un grupo de jóvenes -tanto hombres como mujeres- enfrentándose en plena vía pública, entre la vereda y los autos estacionados.

En medio de la gresca, un joven vestido con buzo negro y jean azul patea un objeto que impacta directamente contra una camioneta Volkswagen Amarok negra. Acto seguido, vuelve a golpear el rodado con otra patada. Según se infiere de la secuencia, ese accionar habría detonado la reacción del conductor de la camioneta, quien aún no ha sido identificado.

Las imágenes posteriores, difundidas inicialmente por FM Del Sol, captan el momento en que la Amarok arranca de manera brusca, maniobra hacia el grupo de jóvenes y pasa por encima de algunas personas para luego escapar a toda velocidad. Minutos después, la escena derivó en un contraataque. Varios presentes comenzaron a arrojarle piedras al vehículo.

Hasta el momento, desde las Unidades Fiscales Genérica y de Delitos Especiales confirmaron que no fueron notificados oficialmente sobre el hecho. Tampoco la Policía de San Juan emitió parte alguno, y testigos que se comunicaron con la emisora radial aseguraron que no había efectivos en la zona cuando todo ocurrió.

