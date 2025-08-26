En las últimas horas aparecieron nuevas imágenes sobre el violento episodio ocurrido a la salida de un reconocido boliche sanjuanino . El video permite evidenciar cómo comenzó la pelea que terminó con un conductor desatando una furia peligrosa al mando de su camioneta .

En Luna Morena Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

El hecho tuvo lugar en la esquina de calle Estrada y el carril este de Avenida Rawson, a metros de Luna Morena, en la madrugada del domingo. Allí, un video que circula en redes sociales -difundido por La Comunidad del Tuti- muestra a un grupo de jóvenes -tanto hombres como mujeres- enfrentándose en plena vía pública, entre la vereda y los autos estacionados.

En medio de la gresca, un joven vestido con buzo negro y jean azul patea un objeto que impacta directamente contra una camioneta Volkswagen Amarok negra. Acto seguido, vuelve a golpear el rodado con otra patada. Según se infiere de la secuencia, ese accionar habría detonado la reacción del conductor de la camioneta, quien aún no ha sido identificado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960376030465491272&partner=&hide_thread=false Cómo se desencadenó la noche de furia del conductor de una camioneta en las afueras de un boliche sanjuanino



Video gentileza: La Comunidad del Tuti pic.twitter.com/Ma8TK2qjRS — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 26, 2025

Las imágenes posteriores, difundidas inicialmente por FM Del Sol, captan el momento en que la Amarok arranca de manera brusca, maniobra hacia el grupo de jóvenes y pasa por encima de algunas personas para luego escapar a toda velocidad. Minutos después, la escena derivó en un contraataque. Varios presentes comenzaron a arrojarle piedras al vehículo.

Hasta el momento, desde las Unidades Fiscales Genérica y de Delitos Especiales confirmaron que no fueron notificados oficialmente sobre el hecho. Tampoco la Policía de San Juan emitió parte alguno, y testigos que se comunicaron con la emisora radial aseguraron que no había efectivos en la zona cuando todo ocurrió.