martes 26 de agosto 2025

Caso Eliazar Flores Condori

El conductor que provocó la doble tragedia en Ruta 40 intentó pagar una fianza: rompió en llanto y seguirá preso

Este martes, la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria y la fianza millonaria ofrecida por Eliazar Flores Condori, acusado por el siniestro en el que murieron Angélica Mundocore y Carolina Sastre. Entre lágrimas, volvió a pedir disculpas, pero la jueza confirmó que continuará en el Penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Otra vez hubo un cachetazo judicial contra Eliazar Flores Condori, el conductor responsable de la doble tragedia en Ruta 40 donde falleció su esposa Angelica Mundocore (que iba acompañándolo en su camioneta Toyota Hilux) y la joven Carolina Sastre que iba en un Peugeot 308. Este martes, en audiencia en Tribunales, la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón rechazó tanto el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el abogado defensor, Alejandro Castán, como la caución real de 10 millones de pesos que fue ofrecida como garantía. De esta manera, el acusado continuará alojado en el penal de Chimbas, al menos hasta el 16 de septiembre, cuando vence la medida cautelar.

La decisión fue respaldada por la querella, representada por la defensora oficial Sandra Leveque, y por los fiscales de la UFI de Delitos Especiales, Adolfo Díaz y César Recio, quienes se opusieron a que Flores Condori recupere la libertad.

image

En plena audiencia, el conductor rompió en llanto al escuchar la resolución. Entre lágrimas, pidió disculpas nuevamente y suplicó la prisión domiciliaria argumentando que sus hijos no están siendo cuidados como corresponde por los familiares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960382126638891273&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, la magistrada no dio lugar a su pedido y advirtió que, de ser cierta esa situación, dará intervención inmediata a la línea 102 para resguardar a los menores.

image

Con diferentes argumentos, la querella y la fiscalía expresaron que existe peligro de fuga por parte de Flores Condori. Ambos manifestaron que tiene poder adquisitivo para hacerlo y puede escapar hacia Bolivia, de donde él es oriundo y su familia también. Además, la letrada Sandra Leveque dio a conocer que Migraciones emitió un informe que detalla los ingresos y egresos de este Eliazar Flores de Argentina a Bolivia, y este documento manifiesta que ha pasado al menos en 45 ocasiones pero por lugares clandestinos.

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Imagen ilustrativa.
Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
