martes 26 de agosto 2025

Medida confirmada

El comercio de San Juan no trabajará el 22 de septiembre: conocé el motivo

Falta poco menos de un mes y es oportuno tenerlo presente para no tener contratiempo al ver los locales cerrados ese lunes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio sanjuanino no abrirá sus puertas el lunes 22 de septiembre.

El comercio sanjuanino no abrirá sus puertas el lunes 22 de septiembre.

El comercio sanjuanino anunció que cerrará sus puertas el próximo lunes 22 de septiembre. El motivo no es otro que el festejo anticipado del día del empleado de comercio, que el calendario oficial marca cada 26 de septiembre.

Para explicar esta modificación de la fecha Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, aseguró: "Cada provincia tiene su forma de manejarse con la implementación del feriado y nosotros en San Juan firmamos tiempo atrás un acta en la que queda asentado que se celebrará el 4° lunes de septiembre".

"Esto se aplica para todos los empleados que están en relación de dependencia, que no está de más aclararlo. Es definitiva, este año el festejo del día del empleado de comercio se adelanta al lunes 22", agregó Rodríguez.

