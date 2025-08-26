"Fam Tour", presencia en ferias nacionales y rondas con operadores, las estrategias del Gobierno provincial en conjunto con las agencias de viajes para potenciar el turismo

Con el inicio de la actual gestión comenzaron a desarrollarse diversas actividades y acciones desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes , con la finalidad de potenciar a San Juan como destino turístico por excelencia durante los 365 días del año, enfocados tanto en visitantes nacionales como internacionales. El balance de las acciones en conjunto con el sector privado fue positivo, por lo que este año se le da dado continuidad al trabajo en conjunto.

Así lo confirmó en diálogo con Tiempo de San Juan el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, quien enumeró algunas de las actividades que vienen desarrollando puntualmente con el sector de agencias de viajes. Además, explicó los motivos por los cuales no hay agencias sanjuaninas participando del evento nacional Travel Sale.

Dentro del universo de las tareas que vienen llevando a cabo para visibilizar San Juan y sus riquezas, Romero destacó los “Fam Tour”. Se trata de la coordinación para la llegada de agentes de viajes de todo el país a la provincia, y de esta manera ponerlos en contacto con lo que puede ofrecer la zona.

“Llevamos dos fam tour en lo que va del año. Es importante porque si los operadores mayoristas de turismo no conocen la provincia, es difícil que la puedan vender. Incluso estamos gestionando otro fam tour para noviembre”, señaló el ministro Romero. Un dato no menor es que, en caso de poder coordinar con las fechas, no se descarta que la visita de los operadores en los próximos meses coincida con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, recibiendo no solo operadores nacionales sino también de Brasil.

image Operadores turísticos nacionales participaron del FAM Tour San Juan Technical Visit - Julio 2025

No solo se trabajó para que los vendedores de viajes sumen a San Juan entre sus opciones, sino que además se articuló para que las agencias de viajes locales tuvieran presencia en eventos nacionales. Conforme detalló el funcionario, “el Gobierno de la provincia tuvo un stand en la feria de eventos más importante del país, donde los agencieros compartieron reuniones con operadores mayoristas. Las agencias de viaje también estuvieron presentes en La Rural, en virtud que por decisión del Gobernador todas las ferias donde participa la provincia va Turismo para hacer promoción turística”.

Dentro del apoyo y las acciones que coordina el Ministerio con el objetivo de posicionar a San Juan como destino, Romero adelantó que durante este miércoles 27 de agosto estarán recibiendo a miembros de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, quienes recorrerán distintos puntos de la provincia de cara a un próximo Congreso Nacional de Agencias de Viajes.

image

“Estamos trabajando con las agencias codo a codo. Lo que no puede hacer el gobierno es realizar las tareas que no realizan las agencias”, expresó Romero.

Esta declaración es en reacción a lo expuesto por Ariel Giménez, presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viajes, quien en diálogo con este medio en el marco de la promoción del Travel Sale 2025 aseguró: “En otras provincias, los gobiernos respaldan a sus agencias con inversión en promoción y logística. Acá no. Por eso, San Juan solo aparece como destino dentro de paquetes armados por operadores mayoristas de otras regiones”.

Ante esto, el ministro Romero aseguró que no figuran agencias locales porque ninguna tiene carácter de mayorista, pero eso no quita que San Juan no forme parte de los destinos. “No se puede pretender que el Gobierno realice las tareas que no hacen las agencias. Entiendo que las declaraciones son a titulo persona, y no representativo del sector”, analizó.

Posicionar a San Juan como un destino turístico es una de las principales tareas que abordó la actual gestión desde que asumieron. Publicidad, promoción, cartelería, presencia en puntos turísticos como en eventos de carácter nacional convocante fueron y son parte de las estrategias que viene desarrollando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte en conjunto con los sectores privados vinculados a la actividad, y los resultados están a la vista con el arribo de visitantes durante distintos momentos del año.