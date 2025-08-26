martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Con ventas "por el piso", aseguraron que les dieron vacaciones a varios trabajadores de Dilexis

La fábrica con sede en Albardón atraviesa otra vez un momento crítico. Afirmaron que las ventas se desplomaron, y como consecuencia, los salarios corren riesgo y otorgaron vacaciones forzadas a parte del personal. La palabra de la Subsecretaría de Trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La crisis golpea fuerte a una fábrica emblemática de Albardón. En las últimas horas, trabajadores de Dilexisrecibieron un comunicado interno que confirma lo que ya se venía rumoreando en los pasillos de la planta. La caída abrupta en las ventas llevó a la empresa a otorgar vacaciones obligadas a parte del personal.

Lee además
versiones cruzadas por las ventas del dia del nino en san juan: dos versiones y tironeo entre camaras
Contrapunto

Versiones cruzadas por las ventas del Día del Niño en San Juan: dos versiones y tironeo entre cámaras
a diferencia de san juan, en el pais confirmaron que bajaron las ventas por el dia del nino en comparacion con 2024
Comercio

A diferencia de San Juan, en el país confirmaron que bajaron las ventas por el Día del Niño en comparación con 2024

“Todas las personas gozarán 7 días de vacaciones, salvo aquellas que sean personalmente convocadas a trabajar. Formularios disponibles a partir del martes o a su regreso, en RRHH. Quedamos a disposición por cualquier inquietud”, fue el mensaje que llegó desde Recursos Humanos de la firma.

Durante un encuentro con empleados, autoridades de la compañía expusieron el delicado panorama financiero. “Desde junio la venta se vio cada vez más estancada. Y hoy estamos ya desde hace un mes con una venta que está por el piso, no logramos remontarla, no tenemos la demanda. Particularmente lo que más ocupa mano de obra acá, que es la línea de tratas, hoy prácticamente no se vende nada”, reconocieron.

El mismo vocero admitió que la situación del consumo arrastra a la empresa a incumplimientos salariales. Según detalló, este lunes 25 de agosto se logró pagar apenas el 50% de la energía eléctrica que correspondía a la segunda quincena de julio, pero quedó pendiente un compromiso aún mayor: “Deberíamos haber abonado el 50% de la primera quincena de agosto, que representa $86.400.000. Claramente no se pagó, porque se destinó a cubrir el salto anterior. Y tampoco se podrá afrontar la semana próxima”.

La postura oficial

Desde la Subsecretaría de Trabajo explicaron que la situación viene siendo monitoreada desde hace semanas, con mesas de diálogo en las que participaron el sindicato, los empleados y representantes legales de la empresa. En esos encuentros, las partes reconocieron los retrasos en los pagos de salarios y aguinaldos, por lo que se diagramó un cronograma para saldar los compromisos pendientes.

Por el momento, no se registró una presentación formal sobre lo ocurrido en los últimos días, aunque en la dependencia provincial confirmaron que la firma otorgó vacaciones anticipadas. “Seguimos con las negociaciones y están abiertos a una comunicación”, expresó el subsecretario Franco Marchese.

Un déjà vu en Albardón

No es la primera vez que la fábrica de galletas y productos Tía Maruca enfrenta un temblor de estas características. En mayo pasado, trascendió una situación preocupante que encendió alarmas en la comunidad: aunque las autoridades de la firma salieron a desmentir rumores de cierres y despidos, la incertidumbre quedó flotando.

El recuerdo más fuerte remonta a mayo de 2022, cuando Dilexis estuvo al borde de la quiebra. En aquel entonces, el presidente de la compañía, Alejandro Ripani, celebró haber alcanzado un acuerdo de refinanciación que evitó el remate de bienes por parte del Banco San Juan. La empresa consiguió la mayoría de votos de los acreedores y, con ello, frenó lo que hubiese significado la pérdida de unos 350 empleos.

El propio Gobierno provincial, a través del vicegobernador Roberto Gattoni y del ministro de Producción Ariel Lucero, siguió de cerca aquellas negociaciones, atentos a un posible cierre que hubiera significado un golpe durísimo para Albardón.

La historia de Dilexis viene marcada por vaivenes financieros. Ya en 2019 había recortado 50 contratos temporarios y convocado a concurso preventivo de acreedores por una deuda superior a los 300 millones de pesos. Tres años después, logró esquivar la quiebra, pero el presente vuelve a mostrar un escenario complejo.

Temas
Seguí leyendo

Con la presencia de Orrego, comenzó en Australia la Conferencia Mundial de Cobre

La Caja de Acción Social de San Juan presta al mes unos $1.000 millones a unas 830 familias

Impuestos en San Juan: en cuotas y con descuentos

Travel Sale 2025: qué paquetes se ofrecen para viajar a San Juan

Esta semana se podrá comprar garrafas más baratas en cinco departamentos sanjuaninos

Arrancó el Travel Sale: cómo viajar con hasta 60% off, 2x1 y con cuotas sin interés

Subieron los precios de tres productos en las carnicerías de la Feria de Capital: cuáles son

Una petrolera ofrece descuentos de hasta 9% en combustible a quienes carguen de noche

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con la presencia de orrego, comenzo en australia la conferencia mundial de cobre
Presencia sanjuanina

Con la presencia de Orrego, comenzó en Australia la Conferencia Mundial de Cobre

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Engañada y a pie

"Voy a probarla": el increíble robo de una moto en el Parque de Mayo

Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Te Puede Interesar

Con ventas por el piso, aseguraron que les dieron vacaciones a varios trabajadores de Dilexis
Preocupación

Con ventas "por el piso", aseguraron que les dieron vacaciones a varios trabajadores de Dilexis

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Ruta 40 Sur: se retoman los trabajos tras seis meses del parate por demora de pagos del Gobierno nacional
Movimiento positivo

Ruta 40 Sur: se retoman los trabajos tras seis meses del parate por demora de pagos del Gobierno nacional

Fam Tour, presencia en ferias nacionales y rondas con operadores, las estrategias del Gobierno provincial en conjunto con las agencias de viajes para potenciar el turismo
Acciones vinculadas

"Fam Tour", presencia en ferias nacionales y rondas con operadores, las estrategias del Gobierno provincial en conjunto con las agencias de viajes para potenciar el turismo

Retoman la paritaria, con la presencia de funcionarios del Gobierno de San Juan y los tres gremios docentes
En el Centro Cívico

Retoman la paritaria, con la presencia de funcionarios del Gobierno de San Juan y los tres gremios docentes