Ruta 40 Sur: se retoman los trabajos tras seis meses del parate por demora de pagos del Gobierno nacional

Luego del parate e incertidumbre por una obra clave como la que se estaba ejecutando en la Ruta 40 Sur, finalmente se conoció la novedad de la inminente reactivación de los trabajos en la zona. Esto no solo representa un avance positivo en lo que son las obras públicas de San Juan, sino que además se incorporarían a sus actividades a casi 150 trabajadores.

La confirmación la brindó el titular de la UTE que está al frente de la obra, integrada por Dumandzic- SEMISA. "El gobernador Orrego y el ministro Perea realizaron gestiones para destrabar la situación. Estamos listos para retomar la obra; solo falta que la Dirección Nacional de Vialidad haga lo suyo” , aseguró el empresario de la construcción en dialogo con Radio Sarmiento.

Se trata de un tramo de 27 kilómetros que fue suspendido por un atraso de seis meses en los certificados de pagos por parte del Gobierno nacional. Sobre mediados de mes el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, había confirmado que los pagos se habían destrabado, por lo que restaba la reunión con Vialidad Nacional y su par provincial, además de los miembros de la UTE para definir las acciones a seguir.

En julio, cuando se paralizaron los trabajos, la decisión estuvo en manos de la UTE, dejando en vilo a los 146 trabajadores del proyecto, entre obreros de la construcción, personal jerárquico, de servicio y proveedores.

Si bien se desconoce cuándo se retomarán los trabajos en el terreno, la novedad genera alivio en los casi 150 trabajadores que serían reincorporados a la obra que avanza en la autopista Ruta 40 Sur, comprendiendo el tramo que se encuentra entre Cochagual y Tres Esquinas, en Sarmiento.