martes 26 de agosto 2025

Máxima expectativa

Ya hay movimiento en El Zonda: pintura, electricidad y un paredón en la recta opuesta, los trabajos que harán para su reapertura

Desde este último lunes hay vehículos que entran y salen del autódromo sanjuanino. Está todo dado para que las obras se ejecuten en menos de 30 días y que el circuito vuelva a abrir sus puertas el segundo fin de semana de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-25 at 15.07.27 (1)
WhatsApp Image 2025-08-25 at 15.07.31
WhatsApp Image 2025-08-25 at 15.07.28
WhatsApp Image 2025-08-25 at 15.07.27

Aunque hay cautela por parte de la organización y Gobierno provincial, crece la expectativa por la reapertura del autódromo Eduardo Copello "El Zonda". La semana pasada hubo una reunión clave entre las autoridades de la Secretaría de Deportes y dirigentes del automovilismo, y en las últimas horas se conoció que ya se están llevando a cabo distintos trabajos en el recinto para que finalmente pueda ser habilitado.

La pista del legendario trazado, inaugurado en 1967, se muestra en buen estado, pero el predio en general tenía pendiente resolver algunos detalles en materia de infraestructura. Entre los trabajos más importantes figura la construcción de un paredón en la recta opuesta, considerado uno de los puntos más complejos de la obra. También se encarará la reparación de un piano, sumado a tareas de pintura, refacciones eléctricas y el reacondicionamiento de las instalaciones, en las que figuran los baños.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 15.07.27

Esto se debe al vandalismo que sufrió el lugar en los últimos meses. La magnitud del terreno y las múltiples entradas facilitaron reiterados robos, donde se llevaron tablones y partes del sistema eléctrico. Ahora, el objetivo es reforzar la seguridad y optimizar los recursos para evitar nuevas pérdidas.

La reapertura de El Zonda se empezó a gestar la semana pasada, cuando funcionarios provinciales recorrieron el trazado junto a referentes nacionales del automovilismo. Estuvieron presentes representantes de la CDA del ACA, como Diego Mesa, además de dirigentes como Gabriel Furlán y Fabián Flaqué.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 15.07.31

En cuanto a los tiempos, la proyección es que los arreglos demanden entre 30 aproximadamente, lo que permitiría que el circuito esté listo en octubre. De hecho, el Gobierno provincial ya conformó una comisión de trabajo y convocó a empresas para avanzar en los detalles finales, con el objetivo de reabrir el autódromo en una fecha muy especial: el segundo fin de semana del mes, justo después de que El Zonda cumpla 58 años de vida.

El circuito no recibe al TC2000 desde septiembre de 2019, cuando Matías Milla subió a lo más alto del podio.

