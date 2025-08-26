Ni Russo, ni Cavani: el Pastor Giménez dice que Boca cortó la mala racha gracias a él, ¿qué hizo?

Boca ganó dos encuentros seguidos, uno ante Independiente Rivadavia en Mendoza y ahora ante Banfield en La Bombonera, y se encaminó en el Torneo Clausura. Así, después de atravesar la peor racha de su historia con 12 partidos sin triunfos, el Xeneize se sacó una mochila pesada.

Máxima expectativa Ya hay movimiento en El Zonda: pintura, electricidad y un paredón en la recta opuesta, los trabajos que harán para su reapertura

Y sobre toda esta situación, en el Mundo Boca se habla que la pasada crisis solo se dio por una cuestión meramente futbolística y que el cambio vino de la mano de los resultados, mientras que algunos apuntan a que la cuestión cambió por una “ayuda divina”.

Y en ese sentido, el que se adjudicó el fin del mal período fue el Pastor Giménez. Es que el reconocido telepredicador contó que visitó el Templo con intenciones de "bendecir y cortar toda maldición" tras cuatro meses sin triunfos.

Así lo transmitió el propio Pastor en su cuenta de Facebook, en la cual subió un book de fotos dentro de La Bombonera: "Me hice de Boca por 30 minutos y entré a la cancha de Boca el sábado 16 a las 16 horas para bendecir y cortar toda maldición. Bendecimos a todo el barrio de La Boca por completo", relató Giménez en el posteo que publicó el domingo 17 de agosto por la noche, tras el triunfo ante la Lepra mendocina. ¿Creer o reventar? Tal vez, sí. De eso se trata y a eso apuntan los comentarios de la publicación que generó el cambio para los de Miguel Ángel Russo.

FUENTE: Crónica