De La Bebida al mundo: el sanjuanino que disputará el Mundial de Clubes con River y se codeará con el Barcelona y el Real Madrid

Cada vez que River afronta un desafío importante en sus divisiones juveniles, aparece su nombre: Emiliano Quevedo , el sanjuanino que desde hace cuatro años viste la pilcha del Millonario. Tras su última destacada pariticipación en la Copa Futam , donde el equipo de Núñez fue subcampeón, el lateral izquierdo se prepara para un reto mayor: el Mundial de Clubes Sub 18 en España . El torneo comenzará el 1 de septiembre y tendrá como rivales en la fase de grupos a Barcelona , Benfica y Como 1907.

La noticia se confirmó en las últimas horas. Quevedo fue convocado por el entrenador Guillermo Rivarola para integrar la delegación que viajará este jueves rumbo al Viejo Continente. El certamen, también conocido como Trofeo Al-Andalus, reunirá a 12 potencias juveniles de Europa, Sudamérica y África y se desarrollará del 1 al 10 de septiembre en distintas sedes de Córdoba, Andalucía.

River compartirá el Grupo C junto a Barcelona, Benfica y Como 1907, un cuadro que obliga a exigirse desde el primer minuto. El debut será este lunes frente al conjunto italiano, mientras que luego llegará el turno de medirse contra las promesas del equipo catalán y del gigante portugués.

El desafío es enorme. En este torneo también dirán presente clubes como Real Madrid, Sevilla, Palmeiras, Corinthians y Racing, otro de los representantes argentinos. Por eso, para Quevedo no solo será una oportunidad de enfrentar a los equipos más grandes del mundo, sino también de seguir sumando experiencia en un proceso de formación que lo viene encontrando siempre protagonista.