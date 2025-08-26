martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Joya de exportación

De La Bebida al mundo: el sanjuanino que disputará el Mundial de Clubes con River y se codeará con el Barcelona y el Real Madrid

Emiliano Quevedo, lateral izquierdo sanjuanino de 17 años, afrontará un nuevo desafío con el club de Núñez: el Mundial de Clubes Juvenil en España. Desde el 1 de septiembre, el Millonario compartirá grupo con el Barça, Benfica y Como 1907.

Por Redacción Tiempo de San Juan
quevedo

Cada vez que River afronta un desafío importante en sus divisiones juveniles, aparece su nombre: Emiliano Quevedo, el sanjuanino que desde hace cuatro años viste la pilcha del Millonario. Tras su última destacada pariticipación en la Copa Futam, donde el equipo de Núñez fue subcampeón, el lateral izquierdo se prepara para un reto mayor: el Mundial de Clubes Sub 18 en España. El torneo comenzará el 1 de septiembre y tendrá como rivales en la fase de grupos a Barcelona, Benfica y Como 1907.

Lee además
ya hay movimiento en el zonda: pintura, electricidad y un paredon en la recta opuesta, los trabajos que haran para su reapertura
Máxima expectativa

Ya hay movimiento en El Zonda: pintura, electricidad y un paredón en la recta opuesta, los trabajos que harán para su reapertura
ni russo, ni cavani: el pastor gimenez dice que boca corto la mala racha gracias a el, ¿que hizo?
Factor extradeportivo

Ni Russo, ni Cavani: el Pastor Giménez dice que Boca cortó la mala racha gracias a él, ¿qué hizo?

La noticia se confirmó en las últimas horas. Quevedo fue convocado por el entrenador Guillermo Rivarola para integrar la delegación que viajará este jueves rumbo al Viejo Continente. El certamen, también conocido como Trofeo Al-Andalus, reunirá a 12 potencias juveniles de Europa, Sudamérica y África y se desarrollará del 1 al 10 de septiembre en distintas sedes de Córdoba, Andalucía.

River compartirá el Grupo C junto a Barcelona, Benfica y Como 1907, un cuadro que obliga a exigirse desde el primer minuto. El debut será este lunes frente al conjunto italiano, mientras que luego llegará el turno de medirse contra las promesas del equipo catalán y del gigante portugués.

El desafío es enorme. En este torneo también dirán presente clubes como Real Madrid, Sevilla, Palmeiras, Corinthians y Racing, otro de los representantes argentinos. Por eso, para Quevedo no solo será una oportunidad de enfrentar a los equipos más grandes del mundo, sino también de seguir sumando experiencia en un proceso de formación que lo viene encontrando siempre protagonista.

Temas
Seguí leyendo

River lo ganaba, pero Lanús le arrebató el triunfo en la última jugada

Ancelotti dejó afuera a Vinicius y dijo qué necesita Neymar para volver a la Selección de Brasil

El Sarmiento de Sava cayó por goleada y le dio una manito a San Martín en la zona roja del descenso

¿Político y futbolista? El curioso saludo de cumpleaños que recibió un diputado sanjuanino

Empujones, trompadas y corridas: así fue la gresca que se desató en el partido de Argentina-Dominicana por la Americup de básquet

El cumpleaños soñado, y bien "Verdinegro", de Laureano: lo celebró con la hinchada de San Martín

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

Conmoción en San Lorenzo por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ya hay movimiento en el zonda: pintura, electricidad y un paredon en la recta opuesta, los trabajos que haran para su reapertura
Máxima expectativa

Ya hay movimiento en El Zonda: pintura, electricidad y un paredón en la recta opuesta, los trabajos que harán para su reapertura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Engañada y a pie

"Voy a probarla": el increíble robo de una moto en el Parque de Mayo

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

El Willy Wonka sanjuanino: escapaba de un super con más de 30 chocolates robados
Goloso

El "Willy Wonka" sanjuanino: escapaba de un super con más de 30 chocolates robados

Delincuentes ingresaron a una clínica céntrica, provocaron destrozos y se llevaron dinero en efectivo
En Capital

Delincuentes ingresaron a una clínica céntrica, provocaron destrozos y se llevaron dinero en efectivo

Te Puede Interesar

Ya hay movimiento en El Zonda: pintura, electricidad y un paredón en la recta opuesta, los trabajos que harán para su reapertura
Máxima expectativa

Ya hay movimiento en El Zonda: pintura, electricidad y un paredón en la recta opuesta, los trabajos que harán para su reapertura

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

Un accidente ocurrido durante la mañana de este martes en Rawson dejó tres personas heridas, entre ellas, un bebé. 
En Rawson

Un fuerte choque entre dos vehículos dejó a tres personas heridas y atrapadas: una de ellas es un bebé

Con total libertad, cuatro ladrones robaron en un conocido shopping de Capital
Investigación

Con total libertad, cuatro ladrones robaron en un conocido shopping de Capital

Desde septiembre, el boleto escolar gratuito será una realidad en todo San Juan.
Mejora

El boleto escolar gratuito se extiende a comunas alejadas y se aplicará en todo San Juan