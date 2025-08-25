lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

El cumpleaños soñado, y bien "Verdinegro", de Laureano: lo celebró con la hinchada de San Martín

El pequeño Laureano, fanático de San Martín y quien padece autismo, celebró sus nueve años rodeado de su familia, amigos y la hinchada del club, que llegó con bombos y platillos para que su cumpleaños sea inolvidable. La sorpresa fue organizada por su abuelo con la ayuda de la banda sanjuanina La Oveja Negra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El último domingo, Laureano vivió un cumpleaños que quedará grabado en su memoria para siempre. El pequeño, que cumplió nueve años y es fanático de San Martín, recibió un regalo muy especial. Parte de la hinchada verdinegra llegó hasta su casa para celebrar junto a él, con bombos, platillos y toda la pasión que caracteriza al club.

Lee además
video: batalla campal entre jovenes tras un cumpleanos en pocito
En las redes

Video: batalla campal entre jóvenes tras un cumpleaños en Pocito
el arbitro agredido rompio el silencio: la liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia
Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

La idea surgió de su abuelo, Juan, quien se contactó con Tuti, integrante de la banda sanjuanina La Oveja Negra, para coordinar la sorpresa. Gracias a esa gestión, la alegría del fútbol llenó el hogar de Laureano, contagiando a amigos y familiares, y tiñendo todo de verde y negro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960061098872238429&partner=&hide_thread=false

Tuti recordó que el momento fue “espectacular”, especialmente cuando la percusión de la hinchada resonó en el cumpleaños del pequeño. Cada nota, cada ritmo, cada aplauso, se convirtió en un regalo inolvidable para Lolo, que vive con autismo y que ese día se sintió más cerca que nunca de su pasión verdinegra.

Entre cantos, risas y abrazos, la jornada dejó en evidencia cómo un gesto sencillo puede transformar un día especial en un recuerdo que permanecerá para siempre en la memoria de toda la familia.

Las fotos de un cumpleaños inolvidable

image
image
image

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en San Lorenzo por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Con más de 1600 atletas de todo el país, comenzó el Campeonato Absoluto de Patinaje Artístico

Orgullo sanjuanino: Thomas Castañeda fue el mejor argentino en el triatlón panamericano

En el Día del Relator, el recuerdo eterno de Mario Castro y aquel grito que hizo vibrar al Pueblo Viejo

En la previa del choque con San Martín, River visita a Lanús

TC: Tobías Martínez logró un 13° puesto y firmó su mejor resultado del año

Nunca cambió de camiseta, hizo historia y ahora va por un desafío europeo: "Chupa" Oviedo, el sanjuanino que lleva casi medio siglo en el hockey

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en el dia del relator, el recuerdo eterno de mario castro y aquel grito que hizo vibrar al pueblo viejo
Video

En el Día del Relator, el recuerdo eterno de Mario Castro y aquel grito que hizo vibrar al Pueblo Viejo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Te Puede Interesar

El árbitro agredido rompió el silencio: La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia
Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

Por Antonella Letizia
Las exportaciones mineras de San Juan superaron los 1.000 millones de dolares, cinco meses antes que en el 2024.
Exportaciones a julio

San Juan ya superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones mineras y el oro sigue al mando

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: Los de enfrente quieren romper todo
Declaraciones

Milei habló tras las supuestas coimas en ANDIS: "Los de enfrente quieren romper todo"

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta
Repercusiones

El Financiamiento Universitario es ley, pero hay cautela en la UNSJ: entre las expectativas y el estado de alerta

Intentó fugarse de la Policía en Caucete, lo atraparon y le encontraron cocaína en su auto
Villa Etelvina

Intentó fugarse de la Policía en Caucete, lo atraparon y le encontraron cocaína en su auto