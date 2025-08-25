El último domingo, Laureano vivió un cumpleaños que quedará grabado en su memoria para siempre. El pequeño, que cumplió nueve años y es fanático de San Martín, recibió un regalo muy especial. Parte de la hinchada verdinegra llegó hasta su casa para celebrar junto a él, con bombos, platillos y toda la pasión que caracteriza al club.

La idea surgió de su abuelo, Juan, quien se contactó con Tuti, integrante de la banda sanjuanina La Oveja Negra, para coordinar la sorpresa. Gracias a esa gestión, la alegría del fútbol llenó el hogar de Laureano, contagiando a amigos y familiares, y tiñendo todo de verde y negro.

El cumpleaños soñado, y bien "Verdinegro", de Laureano: lo celebró con la hinchada de San Martín pic.twitter.com/fuTfPYDx7O — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 25, 2025

Tuti recordó que el momento fue “espectacular”, especialmente cuando la percusión de la hinchada resonó en el cumpleaños del pequeño. Cada nota, cada ritmo, cada aplauso, se convirtió en un regalo inolvidable para Lolo, que vive con autismo y que ese día se sintió más cerca que nunca de su pasión verdinegra.

Entre cantos, risas y abrazos, la jornada dejó en evidencia cómo un gesto sencillo puede transformar un día especial en un recuerdo que permanecerá para siempre en la memoria de toda la familia.

Las fotos de un cumpleaños inolvidable

