Empujones, trompadas y corridas: así fue la gresca que se desató en el partido de Argentina-Dominicana por la Americup de básquet

Después del final escandaloso que tuvo agresiones y golpes de puño, la Federación Internacional de Baloncesto no se tardó para generar las sanciones, porque el torneo que se juega en Nicaragua sigue este lunes. De hecho, Argentina juega contra Colombia buscando el pasaje a cuartos, y ya sabe que no contará con algunos jugadores.

La decisión fue difundida este lunes pasado el mediodía por la federación que rige el básquet, y tanto jugadores como ambas asociaciones y el entrenador argentino fueron penados por ese final, que si bien la transmisión en nuestro cortó abruptamente para darle paso al relato de Boca vs. Banfield, recorrieron el mundo.

Las sanciones para Argentina y República Dominicana en la AmeriCup:

Por Argentina, hubo dos encuentros de suspensión para el pivot Gonzalo Bressan y uno para Francisco Caffaro y Juan Pablo Vaulet. Del lado de Dominicana fueron sancionados David Jones (dos partidos), Juan Guerrero, Juan Suero y Angel Delgado (todos por un partido, y en el último caso además un período probatorio de tres años).

Las multas, en tanto, fueron de 2.000 francos suizos (unos 2.500 dólares) para el entrenador argentino, Pablo Prigioni, y de 20.000 francos suizos (unos 25.000 dólares) para cada federación. De esos montos para las entidades, 10.000 francos quedan en suspenso.

Cómo fueron los incidentes:

Según alcanzó a decir el pívot santafesino Francisco Caffaro, tras el triple que erró Juani Marcos y decretó el triunfo por 83-82 de los dominicanos, todo comenzó así: "Creo que le fueron a celebrar en la cara a Juani, creo, al pedo. Ya ganaste el partido...". De inmediato, Prigioni lo cortó: "Ya está, ya hablamos de eso".

El cordobés argumentó que decisiones arbitrales pudieron incidir en ese final de tumulto y algunos a las piñas (la mayoría, es cierto, intentó separar): "Es difícil no comentar sobre algunas situaciones en momentos clave. Hay una falta a (José) Vildoza al final, que le pegan en la cara y es antideportiva. No entiendo qué más hay que hacer para que cobren una antideportiva. ¿Lo tiene que agarrar del cuello? No entiendo. Hay un campo atrás tremendamente dudoso, aunque todavía no vi la imagen. Situaciones clave que definen el juego".

Y agregó: "Lo del final es consecuencia de eso. De permitir, permitir, permitir... Y después ocurre lo que ocurre. Tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel que están jugando los dos equipos. Y creo que hoy no ha sido así".

Caffaro pudo agregar, también en la conferencia de prensa post partido: "Lo del final no pasa si hay un solo lado involucrado. Nosotros también estuvimos involucrados, pero no creo que fuimos los causantes. Yo me metí y no me tenía que haber metido. Pero es difícil cuando ves a un compañero que le están haciendo lo que estaban haciendo. Es un poco instinto. Cuando me di cuenta, traté de calmar un poco la situación". El interno intentó frenar a David Jones, el jugador de San Antonio Spurs, nítidamente el más exaltado y quien más pegó, incluso cuando todo paracía terminado fue a buscar y derribó de un trompazo a Gonzalo Bressan.

Néstor García, el argentino que dirige República Dominicana, no recibió multas ni comentó sobre el incidente en la rueda de prensa.

El video de la pelea que dio vuelta en las redes: