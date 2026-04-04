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Extrafutbolístico

Tragedia en Perú: un muerto y al menos 60 heridos en un banderazo de Alianza Lima

Un hincha falleció en el estadio Alejandro Villanueva: se movilizaron ocho unidades de bomberos para asistir a los lesionados y las autoridades aún investigan las causas del trágico episodio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El banderazo de los hinchas de Alianza Lima antes del clásico ante Universitario de este sábado terminó en una tragedia que conmociona al fútbol peruano: un muerto y al menos 60 heridos en el estadio Alejandro Villanueva, en causas que las autoridades aún investigan. Mientras, la Liga anunció que el partido sigue en pie.

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En medio del caos, ocho unidades de bomberos se movilizaron para asistir a lesionados, acompañados por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Según informó El Comercio, los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Un primer informe del Ministerio de Salud mencionó el "colapso de una estructura del Estadio Alejandro Villanueva" y detallaba que había "60 personas lesionadas".

Sin embargo, poco después, el brigadier Marco Pajuelo -comandante departamental del centro de Bomberos- informó que hubo un fallecido y, también, que no encontraron daño estructural en el recinto.

"Lamentablemente, ha habido una persona que ha fallecido. Eso está en cadena de custodia del ministerio público, que hará el trabajo que corresponde", expresó. Y añadió: "En las redes sociales se empezó a difundir informaciones inexactas. Hemos hecho la inspección inicial con las autoridades del estadio. La estructura en el lugar, que es la tribuna sur, se encuentra, aparentemente, en buen estado".

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"No hay daño estructural y ninguna pared que se haya caído. Nadie se ha caído a la fosa. Esto ha sido un tema fortuito, de la barra enardecida de repente, del momento del jolgorio que hicieron que esto vaya a mayores",añadió.

Los hinchas de Alianza Lima -equipo que dirige Pablo Guede y que marcha líder del torneo- se habían reunido para brindarle su apoyo al equipo en la previa del clásico con Universitario, que está programado para este sábado por la noche en el Estadio Monumental.

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Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que lamentan "profundamente lo ocurrido". "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas", afirmaron.

"Desde el primer momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportunidad a los afectados y a sus familiares", aseguraron desde la institución. Y sentenciaron: "De acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con las fallas estructurales del recinto deportivo".

Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) informó "las circunstancias de lo ocurrido se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes" y reiteraron su "compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los asistentes a los espectáculos deportivos".

Además, comunicaron que el partido sigue en pie: "Se informa que el encuentro programado para el sábado 4 de abril se mantiene conforme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes".

FUENTE: TyC Sports

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