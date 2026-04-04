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Declaraciones

Ariel Martos, tras el empate en Salta: "Entiendo la impaciencia de la gente, pero es difícil descender y subir ahí nomás"

El DT verdinegro valoró el empate ante Gimnasia y Tiro, reconoció que el equipo pudo ganarlo y pidió paciencia en medio del proceso. “Es un torneo largo y muy parejo”, aseguró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras el 1-1 ante Gimnasia y Tiro en Salta, el entrenador de San Martín, Ariel Martos, dejó un mensaje claro en medio del contexto: bancar el proceso. “Entiendo la impaciencia de la gente, pero es difícil descender y subir ahí nomás”, afirmó en declaraciones a Radio Santa Cecilia, marcando la complejidad de la Primera Nacional y la necesidad de sostener el trabajo en el tiempo.

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El DT valoró el punto conseguido en una cancha complicada, aunque reconoció que su equipo tuvo chances para quedarse con algo más. “Es un buen resultado en una cancha difícil. Hemos tenido tres chances claras al final, con la sensación de que podríamos haber llegado a los tres puntos”, explicó. En esa línea, también analizó el desarrollo del juego: “Fue mejor el segundo tiempo que el primero. El gol prematuro nos condicionó, pero el equipo reaccionó”.

Martos hizo hincapié en el proceso de construcción que atraviesa el equipo. “Esto lleva tiempo. Es una categoría difícil, donde los partidos son muy parejos y hay que encontrar el equilibrio y el funcionamiento. Si los resultados acompañan es mejor, pero no siempre pasa”, sostuvo. Y agregó: “No es por merecimientos, es por goles, y nos está faltando ser más finos cuando llegamos”.

Sobre su continuidad, en medio de versiones y rumores, el entrenador fue contundente: “Yo no me involucro en eso. Si me meto en ese contexto no puedo trabajar. Tengo fuerzas, estoy convencido del plantel y sé que el funcionamiento va a aparecer. Es un torneo largo y hay que llegar a las últimas fechas con chances”.

También se refirió a la baja de Nazareno Funes, aclarando que se trata de una nueva lesión. “No es que se resintió, tuvo un desgarro en el pectoral por una jugada desafortunada. Es un jugador importante, pero tenemos variantes para suplirlo”, explicó.

Por último, destacó la entrega del equipo y el respaldo del grupo. “La entrega fue inobjetable, dejaron todo dentro de la cancha. Ese es el mejor respaldo. Sabemos que estamos en un club que tiene que ser protagonista, pero también que es un torneo donde cualquiera le gana a cualquiera. Lo vamos a seguir intentando”, cerró.

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