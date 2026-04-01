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Alarma en Concepción

Otra vez el goleador: Nazareno Fúnez se lesionó y estará un tiempo afuera de las canchas

El delantero del Verdinegro no podrá estar en los próximos compromisos por un malestar que lo sacará varios partidos. Ariel Martos deberá buscar su reemplazante frente a Gimnasia y Tiro de Salta, el duelo de este viernes en el Estadio David Michel Torino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La noticia cayó como un balde de agua fría para San Martín. El delantero Nazareno Fúnez, figura y goleador del equipo, no podrá estar en los próximos compromisos por una lesión que lo marginará entre 10 y 15 días de las canchas. Una baja muy sensible para el cuerpo técnico que conduce Ariel Martos, que ahora deberá buscar un reemplazante para el duelo de este viernes 22hs frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el Estadio David Michel Torino.

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Fúnez presenta un desgarro en el pectoral derecho, que se produjo durante el partido frente a Racing de Córdoba, disputado en el Hilario Sánchez el viernes pasado. El delantero debió retirarse en el entretiempo, dejando al equipo con un hueco difícil de cubrir. En los últimos días la historia volvió a repetirse y será otra vez baja para los del Pueblo Viejo.

Lo preocupante para San Martín es que esta no es la primera vez que su goleador se ve afectado por lesiones recientemente. Hace apenas dos semanas, Fúnez había sufrido otro desgarro, del que logró recuperarse.

La ausencia de Fúnez se siente tanto en la ofensiva como en el ánimo del plantel. Con un hombre acostumbrado a marcar la diferencia, Martos deberá rearmar la delantera.

San Martín enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta este viernes desde las 22hs en el Estadio David Michel Torino

Así está la tabla de posiciones:

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