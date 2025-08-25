¿Político y futbolista? El curioso saludo de cumpleaños que recibió un diputado sanjuanino

El diputado provincial Miguel Atampiz, representante del departamento Zonda por el Partido Bloquista, recibió un curioso saludo por su cumpleaños.
El Club Juventud Zondina felicitó a un legislador de San Juan por haber jugado en las filas del club.
El reconocimiento no vino del ámbito político, sino de su propio club de origen: la Juventud Zondina, que recordó la etapa en la que Atampiz defendía los colores de la institución como futbolista.
“En este día tan especial queremos saludar al Sr. Miguel Atampiz por estar cumpliendo años. Ex jugador que defendió nuestros colores y un permanente colaborador con nuestra institución”, expresó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.