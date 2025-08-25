lunes 25 de agosto 2025

En redes

¿Político y futbolista? El curioso saludo de cumpleaños que recibió un diputado sanjuanino

El Club Juventud Zondina felicitó a un legislador de San Juan por haber jugado en las filas del club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-25 at 6.08.47 PM

El diputado provincial Miguel Atampiz, representante del departamento Zonda por el Partido Bloquista, recibió un curioso saludo por su cumpleaños.

El reconocimiento no vino del ámbito político, sino de su propio club de origen: la Juventud Zondina, que recordó la etapa en la que Atampiz defendía los colores de la institución como futbolista.

“En este día tan especial queremos saludar al Sr. Miguel Atampiz por estar cumpliendo años. Ex jugador que defendió nuestros colores y un permanente colaborador con nuestra institución”, expresó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En este día tan especial queremos saludar al Sr. Miguel Atampiz por estar cumpliendo años. Ex jugador que defendió...

Publicado por Club Juventud Zondina en Lunes, 25 de agosto de 2025
