domingo 17 de agosto 2025

Legislativas

Marcelo Arancibia confirmó que será candidato a diputado y presentó su lista completa

El dirigente del GEN se alió con el partido Igualar y jugarán en conjunto para las elecciones que se celebrarán este 26 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-17 at 8.48.48 PM

El referente del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Marcelo Arancibia, confirmó que será candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Tras semanas de negociaciones, el excandidato a gobernador cerró una alianza con el partido Igualar, fuerza de raíz kirchnerista, y presentó oficialmente su lista.

Arancibia, reconocido por su perfil opositor y por haber encabezado espacios independientes en anteriores elecciones, encabezará la boleta bajo el sello de Igualar, lo que marca una alianza política llamativa, considerando las trayectorias ideológicas distintas de ambos espacios.

El segundo lugar de la lista será ocupado por Cecilia Ruarte, dirigente de Igualar, quien se presenta como asesora política y activista pro vida. En el tercer puesto figura Adrián Galaverna, también integrante del GEN y compañero de militancia de Arancibia. En cuanto a los suplentes, la primera candidata será Patricia Castro Rovira.

image

En primera instancia, Arancibia mantuvo conversaciones con Alfredo Avelín para competir bajo el sello de la Cruzada Renovadora, pero ese acuerdo no prosperó. Finalmente, selló alianza con Igualar, espacio que a nivel nacional responde a Carmela Moreau, ex asesora del gobierno de Alberto Fernández e hija del dirigente radical-peronista Leopoldo Moreau.

En San Juan, Igualar está conducido por Pablo Cantos y formó parte del Frente de Todos en las elecciones de 2021.

