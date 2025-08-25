Orgullo sanjuanino: Thomas Castañeda fue el mejor argentino en el triatlón panamericano

Thomas Castañeda fue uno de los protagonistas argentinos en el triatlón masculino individual de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La competencia, disputada en la playa de San José (Encarnación), reunió a los mejores talentos juveniles del continente y dejó una marca en la carrera del triatleta sanjuanino.

Fue el mejor argentino en las pruebas individuales, concluyendo en el puesto 12. Y en los relevos mixtos, logró escalar del puesto 9 al 6, aunque el último compañero, Bautista Arbizu, sufrió una falla en la bicicleta y la posición final del cuarteto albiceleste (que también integraron Luna Román y Emilia Vargas) fue 11.

equipo argentino triatlon castañeda asuncion

Castañeda valoró la experiencia como parte de su preparación hacia el ciclo olímpico: “Para mí hacer competencias para el ciclo olímpico es muy importante, se me hace difícil por el tema de apoyo y todo eso, pero es fundamental para la experiencia y la convivencia con atletas de otros países”.

Más allá del resultado, Castañeda destacó por su entrega y su capacidad de superar cada tramo de la exigente prueba, que combinó natación, ciclismo y pedestrismo en condiciones climáticas intensas. De hecho, en la prueba individual debió postergarse 5 horas por el intenso viento. Su participación alimenta la esperanza de ver nuevamente a un sanjuanino crecer en el alto rendimiento y consolidarse en la élite del triatlón nacional e internacional.

A Encarnación también viajó su madre, Silvia Maldonado, quien compartió la emoción de verlo competir: “Es un orgullo y me emociona mucho cuando puedo acompañarlo, porque sé del esfuerzo que hace”.

"Fue una alegría muy grande poder tener a mi familia alentándome; su apoyo me da más fuerzas para seguir.

El entrenador del seleccionado argentino, Lucas Méndez, también elogió la performance del sanjuanino: “Se nota mucho el esfuerzo que está haciendo y sin dudas que está mejorando, lo demostró en el evento”.

Con la mirada puesta en los Juegos JADAR en Santa Fe y en mejorar su ranking mundial, Thomas se mantiene firme en la senda del crecimiento.

Mirá el episodio completo de ALMATEUR: