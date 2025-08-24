domingo 24 de agosto 2025

En La Paternal

Con gol del sanjuanino Matías Giménez, Argentinos derrotó y hundió a Racing en la tabla del Clausura

El "Bicho" goleó 4-1 a la "Academia" y toma respiro en el torneo. Francisco Álvarez se perdió el partido por suspensión, mientras que la Academia sigue en lo bajo de la tabla de su zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gimenez

Argentinos Juniors fue implacable en La Paternal: se recuperó con un contundente 4-1 frente a Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El sanjuanino Matías Giménez dijo presente con un gol, mientras que su comprovinciano Francisco Álvarez no pudo estar por suspensión.

El “Bicho” venía de caer ante Huracán y necesitaba dar un golpe de efecto. Sin embargo, comenzó en desventaja por el tanto de Tomás Conechny, quien ingresó por la lesión de Santiago Solari. La reacción fue inmediata y Alan Lescano marcó el empate.

En el complemento llegó la ráfaga roja y blanca: Hernán López Muñoz, el sanjuanino Matías Giménez Rojas y Nicolás Oroz sellaron la goleada por 4-1 que dejó a Argentinos con ocho puntos y en zona de clasificación a octavos.

Para Racing, en cambio, la derrota significó un nuevo golpe. Lleva tres partidos sin ganar, quedó anteúltimo con apenas cuatro unidades y mira de cerca la parte baja de la tabla. Si Aldosivi suma, lo pasará.

La noticia para San Juan tuvo doble impacto: mientras Giménez volvió a brillar con un gol, Francisco Álvarez no pudo estar presente. El defensor cumplió la fecha de suspensión tras la expulsión sufrida en el partido anterior y se perdió un choque clave para su equipo.

Con esta goleada, Argentinos se mete nuevamente en la pelea, mientras que Racing sigue hundido en una crisis de resultados que preocupa a sus hinchas.

