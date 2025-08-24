Clásico rawsino sin dueño y Unión en lo más alto de la tabla: todo lo que dejó la 7ª fecha del fútbol sanjuanino

El clásico rawsino de la 7ª fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino terminó sin dueño: Unión y Trinidad empataron 2 a 2 en el Estadio del Bicentenario, en Pocito .

El Azul de Villa Krause se había puesto en ventaja con un gol de Germán Giménez antes del cierre del primer tiempo, pero Trinidad reaccionó en la segunda mitad. Desde el punto penal, Lorenzo Aballay puso el 1 a 1 y luego adelantó al León con un nuevo tanto a los 36 minutos del segundo tiempo. Unión no se dio por vencido y Leonel Díaz selló la igualdad definitiva, dejando el marcador en 2 a 2.