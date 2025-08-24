domingo 24 de agosto 2025

Torneo Clausura

Clásico rawsino sin dueño y Unión en lo más alto de la tabla: todo lo que dejó la 7ª fecha del fútbol sanjuanino

Unión y Trinidad empataron 2 a 2 en el clásico, mientras que la fecha dejó cambios en la tabla y resultados destacados en distintos puntos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El clásico rawsino de la 7ª fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino terminó sin dueño: Unión y Trinidad empataron 2 a 2 en el Estadio del Bicentenario, en Pocito.

El Azul de Villa Krause se había puesto en ventaja con un gol de Germán Giménez antes del cierre del primer tiempo, pero Trinidad reaccionó en la segunda mitad. Desde el punto penal, Lorenzo Aballay puso el 1 a 1 y luego adelantó al León con un nuevo tanto a los 36 minutos del segundo tiempo. Unión no se dio por vencido y Leonel Díaz selló la igualdad definitiva, dejando el marcador en 2 a 2.

La 7ª fecha también dejó estos resultados:

Juv. Zondina 0 – Marquesado 3

Desamparados 3 – Sarmiento 1

Villa Obrera 0 – Colón Junior 1 (suspendido a los 85’ por agresión al árbitro Sebastián Fernández)

9 de Julio 0 – Arbol Verde 0

Rivadavia 0 – Carpintería 1

Aberastain 1 – Alianza 2

Peñarol 2 – San Lorenzo 2

López Pelaez 3 – Atenas 1

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó con Unión en lo más alto con 16 puntos, seguido de cerca por Trinidad, Marquesado y López Pelaez, todos con 14 unidades.

