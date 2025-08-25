Arranca una semana agradable en San Juan: cuál será la máxima este lunes

Arranca una nueva semana y después de los vientos que generaron cambios en las condiciones del tiempo en los últimos días, se espera una seguidilla de jornadas con mañana frescas y tardes agradables, durante los últimos días de agosto, en San Juan.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada del lunes comienza con una temperatura mínima que ronda los 5 grados, bajo el cielo despejado y con viento en calma.

Para la tarde, se espera una temperatura máxima de 23 grados, con el cielo despejado y una brisa que llegará desde el Sudeste.

Mañana martes se presentará con condiciones similares y el miércoles, la temperatura mínima se ubicará en los 5 grados y la máxima en los 24 grados. En tanto que el jueves y el viernes, tendrán mínima de 7 grados y máxima de 25 grados. En ese contexto, se prevé que las condiciones del tiempo cambien recién durante el fin de semana, cuando podrían registrarse lluvias.