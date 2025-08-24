Boca ganó un partidazo en La Bombonera y se metió en zona de Copa Libertadores

Luego de haber cortado la extensa racha sin triunfos con la goleada 3-0 sobre Independiente Rivadavia, Boca volvió a sonreír en La Bombonera: derrotó 2-0 a Banfield por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize cosechó su segundo triunfo al hilo, se metió entre los primeros cuatro de su grupo y volvió a treparse a puestos de clasificación a la Copa Libertadores. El Taladro quedó undécimo.