domingo 24 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

La emoción de Chiqui Tapia al llevar a sus nietos a la Difunta Correa

El sanjuanino y presidente de la AFA visitó una vez más el paraje de Vallecito. Esta vez lo hizo con una compañía especial. "Siempre feliz de estar en mi querida provincia", escribió el dirigente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías.Siempre feliz (3)
Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías.Siempre feliz
Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías.Siempre feliz (4)
Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías.Siempre feliz (2)
Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías.Siempre feliz (1)

El presidente de la AFA y sanjuanino de pura cepa, Claudio “Chiqui” Tapia, visitó una vez más el paraje de Vallecito. Esta vez lo hizo en familia y con una compañía muy especial: sus nietos y su hijo Matías.

Lee además
Hinchas de San Martín
Video

El hincha de San Martín se ilusiona: del "hubo actitud" ante Gimnasia al "a River hay que jugarle de igual a igual"
boca, en busca de su segundo triunfo en fila: empata 0-0 con banfield en la bombonera
Torneo Clausura

Boca, en busca de su segundo triunfo en fila: empata 0-0 con Banfield en La Bombonera

“Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías. Siempre feliz de estar en mi querida Provincia de San Juan”, escribió Tapia en sus redes sociales, acompañando la frase con imágenes de la visita que conmovieron a sus seguidores.

Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías.Siempre feliz
Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías.Siempre feliz (1)

No es la primera vez que el dirigente del fútbol argentino se muestra en el santuario, ya que desde siempre mantiene una fuerte devoción por Deolinda Correa. La historia de esa fe lo acompaña desde chico, transmitida por sus padres, y con los años se consolidó hasta convertirse en un vínculo inseparable.

Esa relación quedó marcada en una postal histórica: el 26 de diciembre de 2022, apenas una semana después de la consagración en Qatar, Tapia llegó a Vallecito con la Copa del Mundo bajo el brazo. Cumplía así una promesa hecha a la Difunta, la misma a quien ya había agradecido en otras conquistas de la Selección.

Seguí leyendo

Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

Romagnoli, en conferencia: del "necesitábamos el triunfo" al "Monumental iremos con nuestras armas"

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro

Los Pumas hicieron historia y derrotaron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Ángel Di María le dio la victoria a Rosario Central con un golazo y se quedó con el clásico ante Newell´s

Universitario ganó el clásico y se metió de lleno en la pelea por el Top 8 Oro

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

Una joven promesa del fútbol argentino se sumó a las filas del inter Miami y jugará con Messi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jenifer bolado peleo en asuncion con un esguince y quedo a un paso de la medalla video
ALMATEUR

Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

Por Lisandro Peyran

Las Más Leídas

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido
Barrio Los Cardos

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje

Te Puede Interesar

Midel, la gran estrella de la segunda edición de Joseo.
2ª edición

'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel

Por Jorge Balmaceda Bucci
Un perro se le cruzó cuando iba a trabajar en moto: chocó contra un árbol y terminó hospitalizado
Accidente

Un perro se le cruzó cuando iba a trabajar en moto: chocó contra un árbol y terminó hospitalizado

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Boca, en busca de su segundo triunfo en fila: empata 0-0 con Banfield en La Bombonera
Torneo Clausura

Boca, en busca de su segundo triunfo en fila: empata 0-0 con Banfield en La Bombonera

Hinchas de San Martín
Video

El hincha de San Martín se ilusiona: del "hubo actitud" ante Gimnasia al "a River hay que jugarle de igual a igual"