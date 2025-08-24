La emoción de Chiqui Tapia al llevar a sus nietos a la Difunta Correa

El presidente de la AFA y sanjuanino de pura cepa, Claudio “Chiqui” Tapia , visitó una vez más el paraje de Vallecito. Esta vez lo hizo en familia y con una compañía muy especial: sus nietos y su hijo Matías.

“Una nueva visita a la Difunta Correa. En familia, con mis nietos y mi hijo Matías. Siempre feliz de estar en mi querida Provincia de San Juan”, escribió Tapia en sus redes sociales, acompañando la frase con imágenes de la visita que conmovieron a sus seguidores.

No es la primera vez que el dirigente del fútbol argentino se muestra en el santuario, ya que desde siempre mantiene una fuerte devoción por Deolinda Correa. La historia de esa fe lo acompaña desde chico, transmitida por sus padres, y con los años se consolidó hasta convertirse en un vínculo inseparable.

Esa relación quedó marcada en una postal histórica: el 26 de diciembre de 2022, apenas una semana después de la consagración en Qatar, Tapia llegó a Vallecito con la Copa del Mundo bajo el brazo. Cumplía así una promesa hecha a la Difunta, la misma a quien ya había agradecido en otras conquistas de la Selección.