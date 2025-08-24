TC: Tobías Martínez logró un 13° puesto y firmó su mejor resultado del año

Tobías Martínez cerró un domingo positivo en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires, donde consiguió terminar 13° en la final del Turismo Carretera, el mejor desempeño que acumula en lo que va del 2025.

El representante de San Juan había clasificado 19°, pero en las 25 vueltas logró avanzar seis posiciones con un ritmo firme y regular que lo llevó a cruzar la bandera a cuadros en la 13ª colocación, registrando un tiempo total de 40:45.998.

La próxima cita será el 14 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde el joven buscará seguir consolidando su rendimiento.

En cuanto a la carrera, la definición estuvo marcada por una intensa lucha en la punta. Tras un comienzo que tuvo a Elio Craparo como protagonista, un despiste lo dejó fuera de competencia en la última vuelta. Allí aprovechó Agustín Canapino, quien se quedó con la victoria al mando de su Chevrolet Camaro. Lo escoltaron Christian Ledesma y Marcelo Agrelo, completando el podio de una jornada vibrante.