Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

La karateca sanjuanina Jenifer Bolado fue una de las protagonistas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 , donde compitió en la categoría -55 kilos representando a la Selección Argentina.

Su participación estuvo marcada por una dificultad inesperada: al llegar al hotel de la delegación sufrió un esguince de tobillo , que la obligó a competir limitada físicamente desde el inicio del torneo. Pese a ello, Jenifer estuvo muy cerca de meterse en semifinales y asegurar una medalla.

En la fase de grupos se produjo un triple empate entre la representante argentina, una competidora de Bolivia y otra de Nicaragua. La definición se resolvió por diferencia de puntos, favoreciendo a la boliviana, lo que dejó a Bolado sin chances de continuar en el certamen.

Más allá del resultado, la sanjuanina valoró la experiencia de vestir la camiseta nacional y destacó el apoyo de sus compañeras de equipo. Con apenas 21 años, ya piensa en sus próximos desafíos: los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario, clasificatorios para los Juegos Odesur, donde dará el salto definitivo a la categoría de mayores.

Para mí siempre será un orgullo representar a Argentina y a mi provincia, más allá de los resultados.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Jenifer expresó su orgullo por representar a la provincia y agradeció el acompañamiento constante de su familia y su sensei.

