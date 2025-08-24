domingo 24 de agosto 2025

ALMATEUR

Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

La karateca de la Selección Argentina compitió en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en la categoría -55 kg. Una lesión la condicionó, pero igual protagonizó un triple empate que la dejó muy cerca de la semifinal.

Por Lisandro Peyran
WhatsApp Image 2025-08-23 at 14.07.21

La karateca sanjuanina Jenifer Bolado fue una de las protagonistas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde compitió en la categoría -55 kilos representando a la Selección Argentina.

Su participación estuvo marcada por una dificultad inesperada: al llegar al hotel de la delegación sufrió un esguince de tobillo, que la obligó a competir limitada físicamente desde el inicio del torneo. Pese a ello, Jenifer estuvo muy cerca de meterse en semifinales y asegurar una medalla.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 14.03.45 (1)

En la fase de grupos se produjo un triple empate entre la representante argentina, una competidora de Bolivia y otra de Nicaragua. La definición se resolvió por diferencia de puntos, favoreciendo a la boliviana, lo que dejó a Bolado sin chances de continuar en el certamen.

Más allá del resultado, la sanjuanina valoró la experiencia de vestir la camiseta nacional y destacó el apoyo de sus compañeras de equipo. Con apenas 21 años, ya piensa en sus próximos desafíos: los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario, clasificatorios para los Juegos Odesur, donde dará el salto definitivo a la categoría de mayores.

Para mí siempre será un orgullo representar a Argentina y a mi provincia, más allá de los resultados. Para mí siempre será un orgullo representar a Argentina y a mi provincia, más allá de los resultados.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Jenifer expresó su orgullo por representar a la provincia y agradeció el acompañamiento constante de su familia y su sensei.

A continuación, mirá el episodio completo de Almateur dedicado a su historia.

Embed - 06 - ASU25 - JENIFER BOLADO

