Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

La karateca de la Selección Argentina compitió en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en la categoría -55 kg. Una lesión la condicionó, pero igual protagonizó un triple empate que la dejó muy cerca de la semifinal.
La karateca sanjuanina Jenifer Bolado fue una de las protagonistas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde compitió en la categoría -55 kilos representando a la Selección Argentina.
Su participación estuvo marcada por una dificultad inesperada: al llegar al hotel de la delegación sufrió un esguince de tobillo, que la obligó a competir limitada físicamente desde el inicio del torneo. Pese a ello, Jenifer estuvo muy cerca de meterse en semifinales y asegurar una medalla.
En la fase de grupos se produjo un triple empate entre la representante argentina, una competidora de Bolivia y otra de Nicaragua. La definición se resolvió por diferencia de puntos, favoreciendo a la boliviana, lo que dejó a Bolado sin chances de continuar en el certamen.
Más allá del resultado, la sanjuanina valoró la experiencia de vestir la camiseta nacional y destacó el apoyo de sus compañeras de equipo. Con apenas 21 años, ya piensa en sus próximos desafíos: los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario, clasificatorios para los Juegos Odesur, donde dará el salto definitivo a la categoría de mayores.
En diálogo con Tiempo de San Juan, Jenifer expresó su orgullo por representar a la provincia y agradeció el acompañamiento constante de su familia y su sensei.
A continuación, mirá el episodio completo de Almateur dedicado a su historia.