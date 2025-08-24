domingo 24 de agosto 2025

El hincha de San Martín se ilusiona: del "hubo actitud" ante Gimnasia al "a River hay que jugarle de igual a igual"

El Verdinegro recuperó la sonrisa y ahora le espera una parada brava: el River de Gallardo en el Monumental. Qué piensa el hincha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín consiguió aire con una victoria necesaria ante Gimnasia y Esgrima y los hinchas lo festejaron con entusiasmo. No solo valoraron los tres puntos que mantienen viva la ilusión de la permanencia, sino también la actitud que mostró el equipo en un partido clave.

Consultados a la salida del estadio, los verdinegros coincidieron en que lo más importante fue la entrega. "Mucha actitud”, resumió uno de ellos. Otro agregó: “Lo vi al Verdinegro con una garra que creo que es lo que necesita, porque esto había que ganarlo sí o sí, no había otra”.

La mirada ya está puesta en lo que viene: River, en el Monumental. El hincha no se achica: “Quedan muchas finales todavía. No hay que conformarse, hay que jugarle de igual a igual, no hay que ir a menos y vamos, vamos que tenemos fe”, soltó uno de los más optimistas.

Otro, con el corazón dividido pero los colores claros, confesó: “Sí, va a ser duro, es un rival difícil allá, pero ya se le ha ganado una vez. Yo tengo el corazón partido, pero hincho por el Verdinegro siempre”.

