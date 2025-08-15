viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia

San Martín: dijo que esperaba al "Taza" para apuñalarlo, pero la policía lo frenó

Los efectivos de comisaría 19na salieron a la búsqueda de este sujeto y lo encontraron en las inmediaciones, también con un cuchillo de 50cm de largo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-15 at 13.46.35

Policías de comisaría 19na impidieron a tiempo una pelea con cuchillos, que podría haber terminado de la peor manera. Hay una persona detenida y al mismo se le secuestró un cuchillo de grandes dimensiones, precisamente, de 50 centímetros.

Lee además
Una réplica del sable corvo de San Martín se podrá admirar en la Casa de Sarmiento.
Oportunidad única

Llega a la Casa de Sarmiento una exposición que une al prócer con San Martín
villa hilario elorza inauguro alumbrado publico y nuevas veredas
Obras

Villa Hilario Elorza inauguró alumbrado público y nuevas veredas

Este episodio fue este viernes. Alrededor de las 10:30 horas, los policías estaban haciendo recorridas de seguridad por calle San Isidro. Cerca de la intersección con calle Laprida, vieron a un sujeto en el medio de la calle. Al preguntarle qué hacía ahí, este se sinceró y les dijo que estaba esperando a un sujeto apodado “El Taza” y que pensaba agredirlo con un cuchillo.

Los efectivos expresaron que no debía pasar tal situación y que les dijera cómo estaba vestido este tal “Taza” y este respondió que tenía una campera azul, una cuellera amarilla y que vive en el Barrio Independencia.

Los policías apaciguaron la situación y salieron a la búsqueda del “Taza” dando con el en calle Pocito; ahí este se mostró muy nervioso y se enojó con los policías. Estos últimos quisieron entrevistarlo y en un movimiento, al “Taza” se le cayó un cuchillo de 50 centímetros. Fue aprehendido de inmediato y al realizarle el palpado de urgencia, también le encontraron una tijera de metal.

A pesar de que el enfrentamiento no ocurrió, los dos sujetos quedaron aprehendidos en comisaría 19na.

Temas
Seguí leyendo

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa

Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular

Atrapan a un sujeto con marihuana y manejando con documentación trucha

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

Detuvieron a un sujeto que acosaba y le pedía imágenes sexuales a un niño a través de "Roblox"

Atrapan a una ladrona de sábanas en el microcentro sanjuanino

Intentó robarse una moto en Rawson y los vecinos del lugar se lo impidieron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

No cobra nadie más hasta que nos vamos: la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel
Explosivas declaraciones

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

Te Puede Interesar

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa
En la mira

Cinco similitudes entre el caso Garder y la nueva prestadora de la OSP denunciada por estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio
Sufrió graves heridas

Un obrero cayó del cuarto piso en el Edificio 9 de Julio

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan
Colaboración

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular
Alarmante

Secuestran 10 motos robadas en Sarmiento en un control vehicular

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales
Informe

Aumentaron las causas en el Centro Judicial de Mediación: falta de responsabilidad parental y desempleo, los temas más usuales