San Martín: dijo que esperaba al "Taza" para apuñalarlo, pero la policía lo frenó

Policías de comisaría 19na impidieron a tiempo una pelea con cuchillos, que podría haber terminado de la peor manera. Hay una persona detenida y al mismo se le secuestró un cuchillo de grandes dimensiones, precisamente, de 50 centímetros.

Este episodio fue este viernes. Alrededor de las 10:30 horas, los policías estaban haciendo recorridas de seguridad por calle San Isidro. Cerca de la intersección con calle Laprida, vieron a un sujeto en el medio de la calle. Al preguntarle qué hacía ahí, este se sinceró y les dijo que estaba esperando a un sujeto apodado “El Taza” y que pensaba agredirlo con un cuchillo.

Los efectivos expresaron que no debía pasar tal situación y que les dijera cómo estaba vestido este tal “Taza” y este respondió que tenía una campera azul, una cuellera amarilla y que vive en el Barrio Independencia.

Los policías apaciguaron la situación y salieron a la búsqueda del “Taza” dando con el en calle Pocito; ahí este se mostró muy nervioso y se enojó con los policías. Estos últimos quisieron entrevistarlo y en un movimiento, al “Taza” se le cayó un cuchillo de 50 centímetros. Fue aprehendido de inmediato y al realizarle el palpado de urgencia, también le encontraron una tijera de metal.

A pesar de que el enfrentamiento no ocurrió, los dos sujetos quedaron aprehendidos en comisaría 19na.