Llega a la Casa de Sarmiento una exposición que une al prócer con San Martín

La Casa de Sarmiento recibirá este jueves una muestra única que une al Maestro de América con San Martín. El Museo expondrá la muestra que recorre el país: “’Objeto Único’ El Sable de la Libertad. Réplica para el presente”, con la exposición de una réplica del emblemático sable corvo del Libertador.

“Este ciclo de exposiciones temporarias pone en valor bienes patrimoniales del acervo del museo que habitualmente se encuentran resguardados en la reserva. En esta oportunidad, se exhibe una réplica del emblemático sable corvo del Libertador José de San Martín, símbolo de la lucha por la independencia y de los valores que defendió a lo largo de su vida”, indicaron desde el Museo.

El objeto, donado por el Colegio Militar de la Nación, conecta de manera especial con Domingo Faustino Sarmiento, quien expresó en numerosas ocasiones una profunda admiración por la figura de San Martín. Esta conexión simbólica cobra especial relevancia durante el mes en que se conmemora el paso a la inmortalidad del Padre de la Patria.

La muestra forma parte del ciclo Objeto Único, una propuesta que busca destacar piezas significativas del patrimonio del museo que, por lo general, no están expuestas al público. En este caso, la réplica del sable corvo nos invita a reflexionar sobre el legado de San Martín y su influencia en las ideas y valores que guiaron a Sarmiento en su vida pública.

La exposición “El Sable de la Libertad: réplica para el presente” se inaugura el jueves 14 de agosto a las 17 h y podrá visitarse hasta el 12 de septiembre durante el horario habitual de apertura del museo.