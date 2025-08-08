viernes 8 de agosto 2025

Obras

Villa Hilario Elorza inauguró alumbrado público y nuevas veredas

Las obras fueron inauguradas con un acto que comenzó con la tradicional misa en honor a San Cayetano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La comunidad de Villa Hilario Elorza vivió una jornada de celebración con la inauguración del nuevo sistema de alumbrado público y la construcción de veredas, obras que marcan un importante avance en seguridad y calidad de vida para los vecinos.

El acto fue encabezado por la intendente Analía Becerra, quien subrayó la relevancia de estas mejoras para el desarrollo de la localidad y el bienestar de sus habitantes.

Las actividades comenzaron con una misa en honor a San Cayetano, presidida por el obispo auxiliar, presbítero Mario Robles, y el párroco Orlando Sánchez. La ceremonia reunió a fieles de la zona en un encuentro cargado de emotividad y sentido comunitario.

Desde el Municipio, la gestión de Becerra reafirma con estas acciones su compromiso de continuar impulsando obras que fortalezcan la infraestructura y promuevan la integración de los distintos barrios del departamento de San Martín.

