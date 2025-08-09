Violento robo en Villa Hipódromo: fue amenazado por un ladrón que se llevó su bicicleta

Un hombre de 40 años fue víctima de un violento robo en la noche del viernes en Villa Hipódromo , Rawson , cuando un delincuente lo abordó a punta de cuchillo para sustraerle su bicicleta. La víctima, identificada como Denis Pacheco, sufrió heridas en el rostro y en la mano izquierda.

En Capital Robo dentro de una escuela: le llevaron el celular de una docente en horario de clases

Revuelo en Flagrancia Liberaron por error a un detenido por robo que tenía prisión preventiva y buscan recapturarlo

El hecho ocurrió cerca de las 22:17 en la intersección de Soldado Argentino y Virgen de Itatí, en el interior del Lote 5. Pacheco circulaba en su bicicleta rodado 29, marca Luc Cero, color negro con detalles azules, cuando fue interceptado por un sujeto que se desplazaba a pie. El asaltante exhibió un arma blanca y lo atacó físicamente para concretar el robo, escapando luego con el rodado.

Personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo, a cargo del agente Pablo Burgoa, se entrevistó con el damnificado y solicitó asistencia médica. Una ambulancia del 107 trasladó a Pacheco al hospital para recibir atención por las lesiones.

Por directivas del ayudante fiscal Rodrigo Videla, de la Unidad de Abordaje Territorial, se ordenó recibir la denuncia formal, realizar actas de inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como entrevistas a posibles testigos. El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Galves.