Robo dentro de una escuela: le llevaron el celular de una docente en horario de clases

Una docente denunció haber sido víctima de un hurto en el interior de la Escuela Faustino Sarmiento, ubicada en la intersección de las calles Echegaray y Rogelio Driollet, en el departamento Capital.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue radicada alrededor de las 19:36 horas del lunes 5 de agosto. A esa hora se hizo presente en la dependencia una mujer de apellido Martín, de 33 años, domiciliada en Rivadavia.

La denunciante manifestó que trabaja como docente en dicha institución educativa y que, cerca de las 16 horas, dejó sus pertenencias sobre un escritorio en el aula. Al retirarse, aproximadamente a las 17:25, notó que su teléfono celular —un Motorola G20 de color celeste— ya no estaba. Señaló que desconocidos habrían sido los autores del hecho.

La Policía investiga el caso como un hurto simple y ya se encuentran realizando las actuaciones correspondientes. Hasta el momento no trascendieron mayores datos sobre posibles sospechosos.