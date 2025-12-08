lunes 8 de diciembre 2025

Nueva industria

En San Juan: cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

El presidente de EPSE, Lucas Estrada, confirmó que el proceso de selección de personal comenzará de forma escalonada a principios de 2026, buscando cubrir 27 posiciones por turno hasta alcanzar las 90 personas que operarán la línea de producción al máximo de su capacidad para fines del próximo año.

Por Miriam Walter
La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado.

La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado. 

La fábrica de paneles solares en San Juan espera hace años para poder producir. En 2026 se espera que se dé este logro.

La fábrica de paneles solares en San Juan espera hace años para poder producir. En 2026 se espera que se dé este logro.

San Juan está a un paso de consolidar su rol como potencia fotovoltaica regional con la inminente puesta en marcha de su fábrica de paneles solares, un proyecto impulsado por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). Mientras el montaje de la maquinaria principal avanza con una compleja logística, surgieron datos valiosos sobre la estructura de personal que requerirá esta línea de producción de última generación, que aspira a dominar el mercado argentino y convertirse en proveedora fuera del circuito chino. Desde la empresa aclararon que la toma de personal todavía no está en marcha y se informará por qué canales acceder a la convocatoria cuando sea el momento, el año próximo.

El emprendimiento sin precedentes, ubicado en Pocito, está en pleno armado luego de la finalización del montaje de la laminadora, el "corazón de la fábrica". Esta máquina, un gigante tecnológico de más de 100 toneladas, llegó desde China y requirió una operación logística compleja, siendo transportada en siete embarques debido a su tamaño, con algunos carretones superando los diez metros de ancho.

image
La laminadora, en plena instalación dentro de la fábrica de paneles solares del EPSE en San Juan.

La laminadora, en plena instalación dentro de la fábrica de paneles solares del EPSE en San Juan.

El ensamblaje final de las cuatro secciones principales se acaba de lograr con un sistema especial de gatos hidráulicos, ya que su peso (más de 20 toneladas por sección) y las características del edificio impiden el uso de grúas internas. Actualmente, la línea requiere la intervención de técnicos de China, Alemania y España para su nivelación y conexión que está en pleno desarrollo ahora.

Una vez terminada la etapa de ensamblaje y rearmada la línea de producción, proceso que demandará unos 45 días, se iniciarán las pruebas de interconexión de sistemas. La operación comercial está prevista para mediados de 2026, estimándose entre julio y agosto del próximo año.

epse
La fábrica de paneles solares en San Juan espera hace años para poder producir. En 2026 se espera que se dé este logro.

La fábrica de paneles solares en San Juan espera hace años para poder producir. En 2026 se espera que se dé este logro.

El requerimiento de personal y el perfil técnico

El futuro laboral que abre la fábrica será escalonado y altamente especializado. El presidente de EPSE, Lucas Estrada, detalló que el inicio de la toma de personal para la operación de las distintas máquinas comenzará una vez que la línea de producción esté completamente armada.

Es importante aclarar que no se están recibiendo curriculums por el momento porque no está abierta la convocatoria, ya que quedan varios pasos por cumplir antes de la toma de personal.

El requerimiento de personal para la operación a pleno será de 27 personas por turno. Dado que la línea está diseñada para operar en tres turnos, se necesitará un total de aproximadamente 90 personas. Este nivel total de empleo está proyectado para alcanzarse hacia finales de 2026.

En cuanto a los perfiles, Estrada señaló que no hay un perfil único, pero el foco estará puesto en el conocimiento técnico. Entre el 60% y el 70% del personal que se buscará serán técnicos y operarios. Los títulos más solicitados incluyen técnicos mecánicos, electromecánicos, eléctricos y electrónicos, además de especialistas en instalaciones industriales y automatización. Aunque también se requerirá algún ingeniero y se debe armar un área de comercialización, la formación técnica es importante. El personal recibirá capacitación adicional, dado que se trata de tecnología de última generación y nunca vista en San Juan.

Respecto a la contratación, EPSE no utiliza un área de recursos humanos centralizada para este proceso y se priorizará la recepción de currículums a través del correo electrónico de la página web de la empresa estatal.

No se ha establecido ningún requisito particular de edad ni de género para los puestos, habiendo ya una ingeniera trabajando en la fábrica.

La fábrica de San Juan comenzará produciendo paneles bifaciales de 620 W, considerados "tope de gama". La capacidad inicial de producción será de 800.000 paneles por año, con el objetivo de expandirse a mediano plazo para duplicar la línea y alcanzar una Giga Factory (1000 MW por año). Este ambicioso plan de producción es el motor que impulsa la necesidad de contar con este equipo altamente capacitado para fines de 2026.

La puesta en marcha de la fábrica cuenta con un requerimiento especial del gobernador Marcelo Orrego para que la planta esté operativa lo antes posible, brindando todo el apoyo necesario para lograrlo.

