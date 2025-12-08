lunes 8 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Las imágenes rápidamente se viralizaron por las redes. Tomó intervención la Justicia. La nena fue revisada por un médico legista. Imagen sensible.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abuso sexual.jpg

En las últimas horas se viralizó un violento video de una mujer pegándole cachetadas a su hija menor de edad. Un vecino grabó la situación, al parecer de atrás de una ventana, y muestra la violencia que ejerce con la nena de aproximadamente 10 años.

Lee además
robo y persecucion en rawson: el delincuente intento escapara y lo encontraron debajo de una cama
Flagrancia

Robo y persecución en Rawson: el delincuente intento escapara y lo encontraron debajo de una cama
una camioneta de la policia volco tras protagonizar un violento choque en rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Ante la consulta de este diario, desde la Justicia expresaron que se actuó en esta vivienda y la menor ya ha quedado al resguardo de la Dirección de Niñez y Adolescencia (más conocido como el 102). Ellos realizaron el trabajo correspondiente de dejar a la nena en manos de otra persona responsable.

Captura de pantalla 2025-12-08 095539

Fuentes judiciales explicaron que se abrió un legajo en UFI CAVIG y que la nena fue revisada por un médico legista. La nena no habría presentado lesiones, expresaron.

También expresaron que el hecho ocurrió el sábado en la mañana y que la mujer tendría problemas psiquiátricos, ya que también fue resguardada y quedó internada.

Temas
Seguí leyendo

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

Dijo adiós la secretaria de Hacienda de Rawson y ya tiene reemplazante: quién es

Violento asalto en Rawson: delincuentes entraron armados a un local y con cascos para no ser identificados

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Una noche de senderismo gratuito bajo la Luna, con fogón y degustaciones, a un paso de la ciudad

Iniciaron una colecta para ayudar a la familia víctima de un grave choque en Rawson

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de pocito
Lucha por su vida

Un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000 video
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN
SMN

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo
La previa

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Te Puede Interesar

Abel Chiconi responde: qué espera del Congreso, cómo imagina el diálogo con Orrego y cuáles son los cambios que considera impostergables
Mano a mano

Abel Chiconi responde: qué espera del Congreso, cómo imagina el diálogo con Orrego y cuáles son los cambios que considera impostergables

Por Florencia García
El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades video
Verano

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades

Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan
Temporal

Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales
Este lunes

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ
Educación

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ