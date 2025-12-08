Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

En las últimas horas se viralizó un violento video de una mujer pegándole cachetadas a su hija menor de edad. Un vecino grabó la situación, al parecer de atrás de una ventana, y muestra la violencia que ejerce con la nena de aproximadamente 10 años.

Ante la consulta de este diario, desde la Justicia expresaron que se actuó en esta vivienda y la menor ya ha quedado al resguardo de la Dirección de Niñez y Adolescencia (más conocido como el 102). Ellos realizaron el trabajo correspondiente de dejar a la nena en manos de otra persona responsable.

Captura de pantalla 2025-12-08 095539

Fuentes judiciales explicaron que se abrió un legajo en UFI CAVIG y que la nena fue revisada por un médico legista. La nena no habría presentado lesiones, expresaron.

También expresaron que el hecho ocurrió el sábado en la mañana y que la mujer tendría problemas psiquiátricos, ya que también fue resguardada y quedó internada.