Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

En las últimas horas se viralizó un violento video de una mujer pegándole cachetadas a su hija menor de edad. Un vecino grabó la situación, al parecer de atrás de una ventana, y muestra la violencia que ejerce con la nena de aproximadamente 10 años.
Las imágenes rápidamente se viralizaron por las redes. Tomó intervención la Justicia. La nena fue revisada por un médico legista. Imagen sensible.
Ante la consulta de este diario, desde la Justicia expresaron que se actuó en esta vivienda y la menor ya ha quedado al resguardo de la Dirección de Niñez y Adolescencia (más conocido como el 102). Ellos realizaron el trabajo correspondiente de dejar a la nena en manos de otra persona responsable.
Fuentes judiciales explicaron que se abrió un legajo en UFI CAVIG y que la nena fue revisada por un médico legista. La nena no habría presentado lesiones, expresaron.
También expresaron que el hecho ocurrió el sábado en la mañana y que la mujer tendría problemas psiquiátricos, ya que también fue resguardada y quedó internada.