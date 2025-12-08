Un violento asalto tuvo lugar en Marquesado, en Rivadavia, donde un taxista fue sorprendido por un delincuente que se hizo pasar por un pasajero. El hecho quedó registrado por una cámara que llevaba encendida el conductor dentro del móvil.

Según publicó el sitio InfoAngaco, el episodio sucedió cuando el transporte circulaba por la zona del Far West, al momento en que finalizaba el viaje. En lugar de pagar lo que correspondía, el sujeto de identidad desconocida quiso sacar las llaves del automóvil para reducir a su víctima e inició un forcejeo.

Acorde deja ver el video, la situación se puso tensa frente a la resistencia del conductor, que se defendió con lo que tenía a mano. Tomó una botella y lo golpeó para quitárselo de encima. Si bien no se sabe cuál fue el desenlace del robo, el video deja en evidencia el modus operandi de los delincuentes que tienen a los choferes como blanco. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998033329665490991&partner=&hide_thread=false Violento asalto: un "pasajero" sorprendió a un taxista en Marquesado pic.twitter.com/3s3YWSpU0E — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 8, 2025

Temas Marquesado