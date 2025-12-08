lunes 8 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Violento asalto: un "pasajero" sorprendió a un taxista en Marquesado

El episodio quedó registrado en una cámara que llevaba encendida el chofer, dentro de su móvil. Las imágenes muestran cómo el conductor es agredido y se defiende con lo que tiene a mano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4

Un violento asalto tuvo lugar en Marquesado, en Rivadavia, donde un taxista fue sorprendido por un delincuente que se hizo pasar por un pasajero. El hecho quedó registrado por una cámara que llevaba encendida el conductor dentro del móvil.

Lee además
sin chances matematicas, atenas y marquesado se despidieron del regional amateur
Último partido

Sin chances matemáticas, Atenas y Marquesado se despidieron del Regional Amateur
uno o mas ladrones entraron a robar una casa en construccion en chimbas y se llevaron un sinfin de materiales
Este lunes

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales

Según publicó el sitio InfoAngaco, el episodio sucedió cuando el transporte circulaba por la zona del Far West, al momento en que finalizaba el viaje. En lugar de pagar lo que correspondía, el sujeto de identidad desconocida quiso sacar las llaves del automóvil para reducir a su víctima e inició un forcejeo.

Acorde deja ver el video, la situación se puso tensa frente a la resistencia del conductor, que se defendió con lo que tenía a mano. Tomó una botella y lo golpeó para quitárselo de encima. Si bien no se sabe cuál fue el desenlace del robo, el video deja en evidencia el modus operandi de los delincuentes que tienen a los choferes como blanco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998033329665490991&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Encontraron el cuerpo de una mujer debajo de una cama: su madre nunca se dio cuenta

Un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de Pocito

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Entró a una casa con la puerta rota y se llevó un celular, pero lo atraparon

Robo y persecución en Rawson: el delincuente intento escapara y lo encontraron debajo de una cama

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Atrapan a un menor que entró a robar a un local de ropa en Albardón

Una familia sanjuanina víctima de la inseguridad: ladrones abrieron su garaje y le robaron tres costosas bicicletas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante agresion de una mujer a su hija en rawson: todo quedo grabado y la menor ya esta al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000 video
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN
SMN

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo
La previa

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo

Te Puede Interesar

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades video
Verano

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades

Por Daiana Kaziura
Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan
Temporal

Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales
Este lunes

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ
Educación

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ

Violento asalto: un pasajero sorprendió a un taxista en Marquesado
Video

Violento asalto: un "pasajero" sorprendió a un taxista en Marquesado