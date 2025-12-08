lunes 8 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Terrible

Encontraron el cuerpo de una mujer debajo de una cama: su madre nunca se dio cuenta

Los vecinos empezaron a sentir un fuerte olor fétido y confirmaron que salía de esa vivienda. Cuando las autoridades fueron, se toparon con la impactante imagen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una joven de 22 años fue hallada muerta en su vivienda de Villa Rumipal, en la provincia de Córdoba, tras varios días sin saber de ella. El caso derivó en una investigación en el Valle de Calamuchita y tiene a la madre de la víctima como principal sospechosa, ya que convivía en la casa donde fue hallado el cuerpo.

Lee además
el hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en la serena, en el foco de los medios nacionales
Repercusiones

El hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en La Serena, en el foco de los medios nacionales
Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años

La Policía se presentó en el domicilio luego de que los vecinos del barrio El Torreón denunciaran que no la veían desde hacía casi una semana, y descubrió el cadáver debajo de una cama en un avanzado estado de descomposición. Esto sucedió cerca de las 21 y contó con la presencia tanto del personal de la Policía Departamental Calamuchita, como los Bomberos Voluntarios.

Ambos equipos participaron en el operativo junto a autoridades judiciales, donde los primeros análisis establecieron que la muerte se habría producido entre cinco y seis días antes del hallazgo, a partir del nivel de descomposición que presentaba el cuerpo.

La joven vivía junto a su madre, una mujer de 64 años, que en el momento del descubrimiento no se encontraba en la casa. Poco después, la fiscal Paula Bruera, a cargo de la fiscalía de Río Tercero, dispuso la detención preventiva de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia y será sometida a pericias psicológicas para determinar si padece alteraciones psiquiátricas, según indicó ElDoce.tv.

Según el mismo portal, los primeros resultados de la autopsia indicaron que la causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio y que la joven habría tenido alguna discapacidad, aunque las autoridades aguardan la confirmación de este dato.

El caso fue caratulado como muerte de etiología dudosa, lo que abre distintas posibles líneas de pesquisa. En tanto, la Fiscalía avanzará con las declaraciones de familiares y allegados para reconstruir el hecho.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Se iban de vacaciones y un auto que cruzó en rojo las atropelló: madre e hijo, graves

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales

Violento asalto: un "pasajero" sorprendió a un taxista en Marquesado

Un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de Pocito

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Entró a una casa con la puerta rota y se llevó un celular, pero lo atraparon

Robo y persecución en Rawson: el delincuente intento escapara y lo encontraron debajo de una cama

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante agresion de una mujer a su hija en rawson: todo quedo grabado y la menor ya esta al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000 video
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN
SMN

Inicio de semana gris en San Juan: cómo estará el tiempo según el SMN

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo
La previa

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102
Grave

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Te Puede Interesar

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades video
Verano

El Dique Punta Negra, a pleno: mirá cómo está, qué se puede hacer y los precios de las actividades

Por Daiana Kaziura
Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan
Temporal

Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales
Este lunes

Uno o más ladrones entraron a robar una casa en construcción en Chimbas y se llevaron un sinfín de materiales

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ
Educación

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ

Violento asalto: un pasajero sorprendió a un taxista en Marquesado
Video

Violento asalto: un "pasajero" sorprendió a un taxista en Marquesado