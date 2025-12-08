lunes 8 de diciembre 2025

Educación

Cuáles fueron las carreras con más preinscriptos en la Universidad Católica y la UNSJ

Las dos universidades históricas de San Juan cierran el año con una fuerte demanda en sus carreras tradicionales y con nuevas tendencias que comienzan a marcar el ingreso 2026. Mientras continúan las inscripciones y los cursillos se preparan para el verano, las primeras cifras ya permiten trazar el mapa de preferencias entre los futuros estudiantes.

Por David Cortez Vega
ucc unsj.jpg

A principios de diciembre, la Universidad Católica de Cuyo (UCC) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atravesaron los primeros movimientos significativos de preinscriptos para el ciclo lectivo 2026. En el sistema privado, las inscripciones comenzaron en octubre y siguen abiertas hasta el próximo año, aunque desde Rectorado ya adelantaron que las carreras con cupo volvieron a concentrar la mayor presión. Las propuestas vinculadas al ámbito de la salud encabezaron nuevamente la demanda entre los aspirantes presenciales, mientras que la educación virtual consolidó un crecimiento que la institución venía proyectando desde su renovación académica.

En total, la UCC acumula hasta diciembre alrededor de 2.600 preinscriptos, de los cuales 1.700 corresponden a carreras presenciales y unos 400 a programas totalmente a distancia. El resto se distribuye en modalidades mixtas y tecnicaturas, un segmento que también mostró un aumento leve respecto a años anteriores.

Aunque se trata solo de preinscripciones, las autoridades recordaron que en las carreras con cupo el interés supera ampliamente la disponibilidad de vacantes, por lo que la mayor parte de los aspirantes deberá esperar a los procesos de evaluación y selección previstos para los primeros meses de 2025.

En la UNSJ, la información disponible aún es parcial, porque varios cursillos iniciarán en febrero y las cifras definitivas se consolidarán recién en ese mes. Aun así, desde Rectorado confirmaron que la recepción de aspirantes fue alta en casi todas las unidades académicas y que las tendencias no se repiten exactamente respecto de años anteriores. Si bien Enfermería y Abogacía continúan entre las más elegidas, se observó un marcado repunte en Contador Público Nacional e Informática, dos carreras que vienen creciendo de manera sostenida.

Paralelamente, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) registró más de 500 personas rindiendo las pruebas de ingreso a Enfermería. Solo 46 aprobaron los tres exámenes y cerca de 480 quedaron en condición de recuperatorio, cuyas instancias se desarrollarán entre el 4 y el 10 de diciembre.

La Facultad de Ciencias Sociales (FaCSo) sí cuenta con datos concretos de preinscriptos para los cursos de nivelación. Abogacía volvió a liderar el interés con 766 aspirantes, seguida por Contador Público Nacional con 509, Administración de Empresas con 427 y Trabajo Social con 397. De acuerdo con la Secretaría Académica, la demanda se mantuvo dentro de los valores habituales, aunque con un ligero incremento en las carreras económicas.

Las nuevas propuestas para 2026 y el impacto del avance de Medicina

Tanto la UNSJ como la UCC tendrán un 2026 marcado por nuevas ofertas académicas y por reformas internas que buscan ampliar modalidades, responder a demandas profesionales y modernizar planes de estudio. En el ámbito privado, la UCC reforzó su apuesta por la educación virtual con nuevas licenciaturas y tecnicaturas que ya comenzaron a captar aspirantes, como Gestión de Instituciones Educativas a distancia, Marketing, Políticas Deportivas, Accidentología y Seguridad Vial, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, y Relaciones Internacionales en su versión actualizada.

En la universidad pública, el próximo ciclo se prepara con incorporaciones significativas. Ya está aprobada la puesta en marcha del Profesorado Universitario de Educación Secundaria y Superior en Comunicación Social, orientado a profesionales del área que buscan formación pedagógica. También fue avalado el Doctorado en Ingeniería Biomédica, el primero de la región de Cuyo, junto con nuevas especializaciones y tecnicaturas vinculadas al inglés, el derecho y la gestión hídrica. Varios de estos programas comenzarán a dictarse en 2026, mientras que otros aguardan definiciones administrativas.

La noticia más relevante de los últimos días es el avance de la carrera de Medicina en la UNSJ. Aunque obtuvo el reconocimiento oficial provisorio de la CONEAU, su apertura no será inmediata. La casa de altos estudios se encuentra en plena búsqueda del financiamiento necesario ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, además de la conformación completa de su estructura docente.

Por este motivo, el inicio dejó de proyectarse para 2026 y pasó a estimarse para 2027, siempre sujeto a la obtención de fondos y a la organización académica requerida. La carrera comenzará con un cupo de 50 estudiantes y ya cuenta con equipamiento de simulación adquirido por la institución, un paso preparatorio que marca el rumbo hacia su futura implementación.

