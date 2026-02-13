viernes 13 de febrero 2026

¿Lo Sabías?

Según la IA, cuáles son las carreras que conviene estudiar hoy en día

Elegir una carrera universitaria ya no depende solo de la vocación: también pesa, y mucho, la posibilidad real de conseguir trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un mercado laboral cambiante, atravesado por la tecnología, nuevas demandas sociales y transformaciones económicas, cada vez más estudiantes buscan información antes de tomar una decisión.

En ese escenario, la inteligencia artificial (IA) comenzó a utilizarse para analizar tendencias de empleo, proyecciones de crecimiento y necesidades estructurales del país. A partir de datos del mercado argentino, identificó cuáles son las carreras universitarias que hoy ofrecen mejores perspectivas laborales a mediano y largo plazo.

Las carreras universitarias que conviene estudiar hoy según la IA

De acuerdo con el análisis realizado por la IA, las carreras con mayor salida laboral no son necesariamente las más “de moda”, sino aquellas que responden a necesidades concretas y sostenidas del país.

1. Ingeniería en Sistemas / Informática

Para la inteligencia artificial, se trata de una de las opciones con mayor proyección en Argentina. La digitalización atraviesa prácticamente todos los sectores: bancos, comercio, industria, salud, educación y organismos públicos.

Según el análisis, la demanda de profesionales capaces de desarrollar software, gestionar bases de datos, reforzar la ciberseguridad y optimizar procesos tecnológicos seguirá en crecimiento. No se trata solo de programar, sino de diseñar soluciones que mejoren la eficiencia y competitividad de las organizaciones.

Además, es un campo con posibilidades de trabajo remoto y proyección internacional, lo que amplía aún más las oportunidades laborales.

2. Medicina

La Medicina continúa siendo una de las carreras más sólidas en términos de empleabilidad. El envejecimiento poblacional, la necesidad constante de atención sanitaria y el déficit de profesionales en distintas regiones del país sostienen una demanda permanente.

La inteligencia artificial señala que, aunque la tecnología avance, el criterio clínico, la toma de decisiones y el vínculo humano con el paciente no pueden ser reemplazados. Por eso, el sistema de salud seguirá necesitando médicos en hospitales, clínicas, centros privados y atención primaria.

Es una carrera extensa y exigente, pero con una inserción laboral concreta y estable.

3. Psicología

La salud mental ganó un lugar central en la agenda pública en los últimos años. El aumento de cuadros de ansiedad, estrés y otros trastornos emocionales impulsó una mayor demanda de atención profesional.

Según la IA, la psicología será una de las áreas con crecimiento sostenido en el país. La posibilidad de trabajar en consultorio privado, instituciones educativas, hospitales, empresas o incluso de manera virtual amplía el campo laboral.

Argentina, además, es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos por habitante, lo que refleja una fuerte tradición y demanda en este ámbito.

