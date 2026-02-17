martes 17 de febrero 2026

Gesto

Ricardo Mollo contó la historia detrás de la sandía sanjuanina que ya es tradición en el Cosquín Rock: "Me acordé de..."

Un grupo de jóvenes sanjuaninos encabezados por Juan Eduardo Tello logró entregar la fruta al bajista de Divididos y el lider de la banda explicó por qué el gesto ya forma parte del festival y a que le hizo recordar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Como desde hace cinco ediciones consecutivas, un grupo de jóvenes sanjuaninos encabezados por Juan Eduardo Tello logró entregar una sandía a la banda liderada por Ricardo Mollo en el marco del festival Cosquín Rock. Lejos de ser una simple anécdota, el cantante y guitarrista de Divididos habló del ritual tras el show y explicó por qué el gesto ya forma parte del festival y a que le hizo recordar.

image

“Lo más lindo del Cosquín es la interacción. Tiene que ver con eso de ver lo federal. Tiene cosas muy lindas porque te encontrás con gente de todas las provincias… es como las ganas de la sandía”.

image

La referencia no es casual. Dentro de los seguidores de la banda, la figura del “chico de la sandía” ya es reconocida. El símbolo que aparece cada año con el mismo objetivo.c “Y viene justamente de un chico que se viene de San Juan”.

image

Mollo incluso recordó cómo nació todo. La escena quedó grabada en su memoria por una inesperada conexión histórica.“Aparece un día y le entrega la sandía a Diego. Lo veo ahí con la sandía y me acordé de Alvin Lee en Woodstock. Termina de tocar, levanta una sandía y se va con la sandía al hombro. Entonces fue como rememorar eso… Cosquín – Woodstock… y una sandía en las manos del bajista”.

Embed - Radio Disney Argentina | ¿Conocías esta historia? @divididosoficial rememora un momento de Cosquin que quedará para el recuerdo. La historia del chico con la... | Instagram
View this post on Instagram

Así, lo que comenzó como un gesto espontáneo terminó transformándose en una tradición no escrita del Cosquín Rock. Una escena que mezcla rock, identidad y un producto profundamente asociado a San Juan.

Para Tello y el grupo que sostiene el ritual, el objetivo sigue siendo el mismo: llevar un pedacito de la provincia al escenario más roquero del país.

