martes 17 de febrero 2026

Por las quejas de los vecinos

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz

Con un plazo de ejecución de 180 días, el proceso licitatorio apunta a resolver la crisis energética en el oeste sanjuanino. Los detalles de un plan que busca priorizar el empleo local y la mejora del servicio en Barreal y Tamberías.

Por Miriam Walter
image

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) dio un paso fundamental para dar respuesta a una de las demandas más urgentes de los vecinos del oeste sanjuanino al abrir el llamado a la primera Licitación Pública Nacional de 2026 dentro del organismo. Esta iniciativa busca la funcionalización y modernización integral del sistema eléctrico de media tensión en todo el departamento de Calingasta, abarcando localidades clave como Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense y Tamberías. Este proceso forma parte de un Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante diseñado específicamente para revertir la deficiente calidad del servicio en la zona.

La decisión del organismo regulador no es casual, sino que responde a un escenario de crisis eléctrica que se agudizó hacia finales de 2025. Informes técnicos del EPRE determinaron que el servicio en Calingasta no cumplía con los estándares del Contrato de Concesión, registrando interrupciones más frecuentes y prolongadas que el promedio provincial. Esta situación llevó a la emisión de la Resolución N° 0987/25, mediante la cual se intimó a la distribuidora a realizar inversiones obligatorias para garantizar un suministro estable y eficiente.

La importancia de estas obras se vincula directamente con la realidad climática y social del departamento. Al no contar con redes de gas natural, los hogares calingastinos dependen casi exclusivamente de la electricidad para la calefacción, la cocina y el agua caliente, especialmente durante los crudos meses de invierno. Esta dependencia genera picos de demanda estacional que, ante la falta de infraestructura adecuada, históricamente han derivado en cortes molestos y facturas con montos elevados que provocaron múltiples protestas de los usuarios ante la sede del ente regulador. Con esta licitación, se busca finalmente dotar a la región de la estabilidad energética necesaria para su desarrollo socioeconómico.

image
Calingasta sufre de históricos problemas de cortes de luz.

Calingasta sufre de históricos problemas de cortes de luz.

Qué obras harán

La ambiciosa licitación, a cuyos detalles tuvo acceso TIEMPO DE SAN JUAN, contempla la construcción y provisión de equipamiento para la optimización de cuatro puntos neurálgicos: la Subestación Transformadora Calingasta, la de Tamberías, la de Barreal y la de El Leoncito, todas operando en niveles de 33 y 13,2 kV. Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los estándares técnicos, la inspección y supervisión de las tareas estará a cargo de la concesionaria Naturgy San Juan SA.

El pliego establece un periodo de ejecución de 180 días corridos a partir de la firma del contrato, con una fecha de recepción de ofertas prevista para el 5 de marzo de 2026.

Un aspecto destacado de este proceso es su esquema de financiamiento y su impacto en la economía regional. Los fondos provendrán del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo (PIEDE), además de recursos derivados de multas aplicadas por el EPRE a la distribuidora y aportes directos de la propia empresa Naturgy.

La metodología de evaluación de las propuestas tendrá una especial consideración por la participación de empresas locales o aquellas que subcontraten servicios dentro de la provincia, dando un puntaje adicional para fomentar el empleo sanjuanino.

