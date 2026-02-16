lunes 16 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Los hechos delictivos se registraron con un día y medio de diferencia. El sábado le rompieron el auto a un cabo en Chimbas y, en la madrugada del lunes, un ladrón se metió en la vivienda de una mujer policía en Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con casi un día y medio de diferencia, dos efectivos de la Policía de San Juan sufrieron el ataque de ladrones. A un cabo de la Motorizada le rompieron el auto en Chimbas y le robaron el auxilio, mientras que una agente se enfrentó con un delincuente que entró en su domicilio en Rivadavia y que alcanzó a escapar con un celular.

Lee además
ladrones entraron a robar a la casa de un policia en concepcion: en video, asi capturo el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
muere una policia tras caer de su moto en ullum: fue identificada
Tragedia

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

El primero de los hechos ocurrió el sábado 14 de febrero, en horas de la tarde, en Chimbas. La víctima fue el cabo Ricardo Soto, quien cumple funciones en la Motorizada N° 2, con asiento en Rawson. Fuentes de la fuerza revelaron que, cerca de las 20, el policía llegó a su vivienda, en el barrio René Favaloro, y dejó estacionado su auto Renault Sandero en la vereda.

Minutos después escuchó como un estallido y, al salir de la casa, descubrió que desconocidos habían dañado la luneta trasera del vehículo y sustraído la rueda de auxilio. El hecho fue denunciado en la Subcomisaría Cipolletti y quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad. Hasta ahora no habría detenidos.

El segundo episodio se registró en la madrugada de este lunes 16 de febrero, alrededor de las 3 de la mañana, en Rivadavia. En este caso, la damnificada fue una joven agente de apellido Ortiz, que trabaja en la Comisaría 34ª de La Bebida.

De acuerdo con las versiones oficiales, la mujer llegó a su domicilio de calle Morón, en la misma localidad de La Bebida, y, al ingresar, observó a un sujeto en el interior de la vivienda. El delincuente había ingresado por el fondo tras saltar la medianera y romper una ventana.

Cuando la agente intentó detenerlo, el intruso reaccionó y, en el forcejeo, le arrebató el teléfono celular que la policía tenía en la mano. Luego corrió hacia el portón de ingreso de la propiedad y logró huir. Ortiz tuvo que realizar la denuncia en la Comisaría 38ª y el hecho también es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Violento robo en Concepción: un hombre tajeó a un joven con un cuchillo de carnicero para robarle el celular

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

Intentó estacionar en Rawson y terminó con el auto dentro de un canal

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia sanjuanina avalo la intervencion inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte
Investigación

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Año nuevo Chino 2026
Tips

Rituales del Año Nuevo Chino 2026: qué hacer antes del 17 de febrero

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras
Adrenalina en el Valle

Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras

La magia de Lilia y el paisaje que la rodea, en uno de los chalecos diseñados y realizados por ella misma con elementos reciclados.
Tiempo de Verano en SJ

De chalecos a vestidos teñidos con los paisajes de San Martín y realizados con materia prima local y reciclada

Te Puede Interesar

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días
En Chimbas y Rivadavia

Un cabo y una agente de policía sufrieron el ataque de delincuentes en menos de dos días

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Clima

Martes veraniego: el calor y el sol dominarán San Juan

Vicuña oficializó su plan por etapas y proyecta inversión millonaria en San Juan
Minería

Vicuña oficializó su plan por etapas y proyecta inversión millonaria en San Juan

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera
En 25 de Mayo

Impactante: una mujer volcó con su auto tras chocar contra una palmera

Peluches, uno de los clásicos que vuelven a decir presente en San Valentín: forman parte de los regalos más elegidos en los comercios de Rawson para celebrar el Día de los Enamorados.
Actividad

San Valentín: hubo ventas moderadas en el comercio de San Juan y el ticket promedio alcanzó los $40.000