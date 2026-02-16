lunes 16 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mal cálculo

Intentó estacionar en Rawson y terminó con el auto dentro de un canal

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada y quedó registrado por cámaras del CISEM.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vuelco-rawson-canal.jpg

Un insólito accidente se registró durante la madrugada de este lunes en Rawson, cuando un joven perdió el control de su auto mientras intentaba estacionar y terminó dentro de un canal.

Lee además
la joven que protagonizo un vuelco en el encon permanece grave y continuan los pedidos de cadenas de oracion
Preocupación

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración
Vuelco trágico en Ruta 40: un hombre muriótras perder el control de su camioneta - Imagen: Los Andes
San Carlos

Vuelco trágico en Ruta 40: un hombre murió tras perder el control de su camioneta

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Según fuentes policiales, el conductor de un Volkswagen Gol Trend realizaba una maniobra para estacionar con la intención de comprar en un local de la zona. Sin embargo, un error de cálculo hizo que el vehículo avanzara más de lo previsto y cayera al interior del cauce.

Afortunadamente, el canal no tenía agua al momento del siniestro, lo que evitó consecuencias mayores. El episodio quedó registrado por cámaras del CISEM, lo que permitió una rápida intervención policial en el lugar.

No se reportaron heridos de gravedad y el conductor solo sufrió el susto del momento. El vehículo presentó daños materiales en la parte frontal y en la zona inferior. Finalmente, una grúa trabajó para retirar el automóvil del interior del canal y normalizar la situación.

Seguí leyendo

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Una mujer perdió el control de su auto y terminó chocando contra unas palmeras y un auto estacionado

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Por tercera vez en seis meses, robaron un reconocido café en Desamparados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia sanjuanina avalo la intervencion inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte
Investigación

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema
Desafíos

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

El imputado frente al juez Roberto Montilla.
Medida judicial

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Frustran un asalto

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno
Historias

Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval
¡Un espectáculo!

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?
Reforma laboral

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida
Fallo clave

La Justicia sanjuanina avaló la intervención inmediata tras un robo detectado en plena huida