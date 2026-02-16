Intentó estacionar en Rawson y terminó con el auto dentro de un canal

Un insólito accidente se registró durante la madrugada de este lunes en Rawson, cuando un joven perdió el control de su auto mientras intentaba estacionar y terminó dentro de un canal.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Según fuentes policiales, el conductor de un Volkswagen Gol Trend realizaba una maniobra para estacionar con la intención de comprar en un local de la zona. Sin embargo, un error de cálculo hizo que el vehículo avanzara más de lo previsto y cayera al interior del cauce.

Afortunadamente, el canal no tenía agua al momento del siniestro, lo que evitó consecuencias mayores. El episodio quedó registrado por cámaras del CISEM, lo que permitió una rápida intervención policial en el lugar.

No se reportaron heridos de gravedad y el conductor solo sufrió el susto del momento. El vehículo presentó daños materiales en la parte frontal y en la zona inferior. Finalmente, una grúa trabajó para retirar el automóvil del interior del canal y normalizar la situación.