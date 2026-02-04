Vuelco trágico en Ruta 40: un hombre murió tras perder el control de su camioneta

Vuelco trágico en Ruta 40: un hombre muriótras perder el control de su camioneta - Imagen: Los Andes

Un grave siniestro vial con desenlace fatal se produjo este martes por la tarde en el departamento San Carlos , cuando una camioneta volcó sobre la Ruta Nacional 40 y su conductor perdió la vida en el acto.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 del martes, a la altura del kilómetro 3253, en la zona de Pareditas . De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el vehículo involucrado fue una Mitsubishi L200, con patente brasileña, que circulaba en sentido sur–norte.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, lo que derivó en un violento vuelco. La camioneta terminó con las ruedas hacia arriba sobre la banquina oeste de la traza.

Como consecuencia del impacto, el conductor, un ciudadano brasileño de 55 años, identificado con las iniciales E. E. D. S., falleció en el lugar. En tanto, su acompañante, R. G. D. S., de 53 años y también de nacionalidad brasileña, sufrió politraumatismos y debió recibir asistencia médica.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial y de la Comisaría 18ª, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro. Debido al operativo, se registraron demoras en el tránsito sobre la ruta.