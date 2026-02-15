Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.

El empresario Monir Madcur Ponte, de 32 años, falleció en las últimas horas, según confirmaron fuentes familiares. Madcur era homónimo de su abuelo, un reconocido empresario del rubro de la construcción en San Juan, y sobrino de Leonardo Madcur, ligado a la política nacional y con participación en negociaciones clave como el acuerdo con el FMI durante la gestión de Javier Milei.

Monir había sido noticia en San Juan el año pasado tras un violento episodio con su expareja, Gabriela Gutiérrez, quien arremetió con su vehículo contra la camioneta de Madcur y golpeó a otra mujer, en un hecho que se viralizó por la magnitud del incidente y los nombres involucrados. La agresora fue detenida, llevada a juicio y finalmente condenada a tareas comunitarias.

image El fallecimiento de Madcur se conoció con fuerza este domingo al mediodía y fue confirmado por la familia durante la siesta al medio 0264 Noticias.. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Interviene el fiscal Adolfo Díaz, aunque no se han brindado detalles adicionales sobre el caso.

