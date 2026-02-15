Intentó robar un auto en Rawson, lo redujeron los vecinos y terminó detenido

Un joven de 23 años fue aprehendido en la intersección de calles Meglioli y Pablo Ramella, en el departamento Rawson, luego de intentar sustraer un vehículo estacionado en la banquina.

El sospechoso, identificado como Arredondo, fue sorprendido por efectivos de la Unidad Operativa del barrio CESAP que realizaban tareas en la zona. Según fuentes policiales, el intento de robo se frustró cuando la propietaria del automóvil advirtió la situación y dio aviso.

Antes de la intervención policial, el joven habría sido agredido por un grupo de personas presentes en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson debido a las lesiones y dolencias que presentaba.

En la causa interviene el ayudante fiscal Gustavo Mendoza.