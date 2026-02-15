domingo 15 de febrero 2026

Detención ciudadana

Intentó robar un auto en Rawson, lo redujeron los vecinos y terminó detenido

El sospechoso, de 23 años, fue sorprendido cuando intentaba sustraer un vehículo estacionado en calle Meglioli. Tras ser retenido por personas que se encontraban en el lugar, la Policía lo aprehendió y lo trasladó al Hospital Dr. Guillermo Rawson por las lesiones que presentaba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (26)

Un joven de 23 años fue aprehendido en la intersección de calles Meglioli y Pablo Ramella, en el departamento Rawson, luego de intentar sustraer un vehículo estacionado en la banquina.

El sospechoso, identificado como Arredondo, fue sorprendido por efectivos de la Unidad Operativa del barrio CESAP que realizaban tareas en la zona. Según fuentes policiales, el intento de robo se frustró cuando la propietaria del automóvil advirtió la situación y dio aviso.

Antes de la intervención policial, el joven habría sido agredido por un grupo de personas presentes en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson debido a las lesiones y dolencias que presentaba.

En la causa interviene el ayudante fiscal Gustavo Mendoza.

