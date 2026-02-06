viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro

Devastador incendio redujo a cenizas un depósito en Rawson

Según informaron fuentes policiales, en el lugar la propietaria almacenaba diversos elementos como latas, cartones y otros objetos de fácil combustión. Los bomberos trabajaron durante casi una hora para lograr extinguir el incendio por completo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un devastador incendio se registró en la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle San Roque 14 Sur, en la Villa Cenobia Bustos, departamento Rawson.

Lee además
El Vacunatorio Móvil estará en el la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore.
Innovación

Quienes vayan la Fiesta de las Destrezas Criollas en Rawson podrán vacunarse
Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Las llamas se habrían iniciado en el fondo de la propiedad y alcanzaron un depósito, que quedó completamente reducido a cenizas. Hasta el momento, no se logró determinar el origen del siniestro.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos del departamento Rawson, cuyos efectivos se encontraron con una escena impactante. El fuego avanzó rápidamente sobre la propiedad de una mujer de apellido Escobar, de 67 años.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar la propietaria almacenaba diversos elementos como latas, cartones y otros objetos de fácil combustión. Los bomberos trabajaron durante casi una hora para lograr extinguir el incendio por completo.

Las autoridades aguardan ahora los resultados de las pericias para establecer con certeza cómo se originaron las llamas.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

En Rawson habrían cambiado horas de trabajo por francos: qué dice el gremio

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

En un control policial encontraron una moto que fue robada en 2024

Tras la detención del presunto tío abusador, hubo una violenta gresca en Rawson

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Por Juan Ortiz
Imagen ilustrativa.
Panorama

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la misa de Omega
UFI Genérica

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Casposo, la mina de oro y plata que operó fuerte en Calingasta ahora procesara el oro proveneinte de la mina ullunera Hualilán.
Minería y desarrollo local

La mina de oro Hualilán se compromete a crear empleo en Calingasta: cuántos puestos serán