Devastador incendio redujo a cenizas un depósito en Rawson

Un devastador incendio se registró en la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle San Roque 14 Sur, en la Villa Cenobia Bustos , departamento Rawson.

Las llamas se habrían iniciado en el fondo de la propiedad y alcanzaron un depósito, que quedó completamente reducido a cenizas. Hasta el momento, no se logró determinar el origen del siniestro.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos del departamento Rawson, cuyos efectivos se encontraron con una escena impactante. El fuego avanzó rápidamente sobre la propiedad de una mujer de apellido Escobar, de 67 años.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar la propietaria almacenaba diversos elementos como latas, cartones y otros objetos de fácil combustión. Los bomberos trabajaron durante casi una hora para lograr extinguir el incendio por completo.

Las autoridades aguardan ahora los resultados de las pericias para establecer con certeza cómo se originaron las llamas.