La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje publicado en el Día de los Enamorados. “Los tiempos de Dios son perfectos Ni antes, ni después. En el momento que tenía que ser. Hoy, en este Día de los Enamorados, queremos contarles algo que nos tiene con el corazón explotado de felicidad… vamos a ser papás. Hoy, somos tres los enamorados”, expresaron.

En el comunicado, la pareja compartió la emoción que atraviesan en esta nueva etapa: “Todavía nos miramos y no lo podemos creer. Hay abrazos más fuertes, risas nerviosas y mucho amor. Este bebé llega en nuestro tiempo. Y no podría ser más perfecto. Gracias, amor, por elegirnos todos los días. Se viene la aventura más linda de nuestras vidas”.