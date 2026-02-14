domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

La famosa sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, compartieron la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje publicado en el Día de los Enamorados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-14 at 10.55.22 PM

La modelo e influencer sanjuanina Carolina Oro anunció que será madre por primera vez junto a Walter Vuoto, actual intendente de Ushuaia y presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego.

Lee además
entre la inflacion, la politica y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jovenes sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos
el centro evangelizador de chimbas recibio un hueso del cura brochero
Reliquia

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje publicado en el Día de los Enamorados. “Los tiempos de Dios son perfectos Ni antes, ni después. En el momento que tenía que ser. Hoy, en este Día de los Enamorados, queremos contarles algo que nos tiene con el corazón explotado de felicidad… vamos a ser papás. Hoy, somos tres los enamorados”, expresaron.

En el comunicado, la pareja compartió la emoción que atraviesan en esta nueva etapa: “Todavía nos miramos y no lo podemos creer. Hay abrazos más fuertes, risas nerviosas y mucho amor. Este bebé llega en nuestro tiempo. Y no podría ser más perfecto. Gracias, amor, por elegirnos todos los días. Se viene la aventura más linda de nuestras vidas”.

Embed - Walter Vuoto on Instagram: "Los tiempos de Dios son perfectos Ni antes, ni después. En el momento que tenía que ser. Hoy, en este Día de los Enamorados, queremos contarles algo que nos tiene con el corazón explotado de felicidad… vamos a ser papás. Hoy, somos tres los enamorados. Todavía nos miramos y no lo podemos creer. Hay abrazos más fuertes, risas nerviosas y mucho amor. Este bebé llega en nuestro tiempo. Y no podría ser más perfecto. Gracias, amor, por elegirnos todos los días. Se viene la aventura más linda de nuestras vidas "
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

Estrenan una app sanjuanina para detectar especies venenosas

El renacer de un gigante: los secretos de la histórica remodelación del Auditorio Juan Victoria

Pedro y Nidia, sesenta y cuatro años de amor, una historia "bien sanjuanina"

Encuentro frustrado de therians en Albardón: qué opinan los sanjuaninos sobre la nueva moda

Una por una, las 20 transformaciones del paraje Difunta Correa

UDAP hará paro a menos de 24 horas de recibir una oferta salarial

Amas de Casa: una familia en San Juan necesitó más de medio millón de pesos para no ser pobre en enero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
proyecto tango san juan: una nueva generacion que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo
Historias

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

Por Cecilia Corradetti

Las Más Leídas

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada
Tragedia

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado
Fuerte impacto

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Te Puede Interesar

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Por Miriam Walter
Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: En nuestra mente está el ascenso
Primera Nacional

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos