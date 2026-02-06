Quienes vayan la Fiesta de las Destrezas Criollas en Rawson podrán vacunarse

El Vacunatorio Móvil estará en el la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore.

Este fin de semana, el vacunatorio móvil del Ministerio de Salud se trasladará al predio Gaucho José Dolores en el Médano de Oro, en Rawson, para que puedan vacunarse quienes asistan a la XXIV Edición de la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore.

Durante los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero, el vacunatorio funcionará en el predio del evento en el horario de 19:00 a 22:00, con el objetivo de acercar las vacunas a la comunidad en un espacio de gran convocatoria y facilitar el acceso a las dosis del Calendario Nacional de Vacunación, antigripal, entre otras.

En ese contexto, desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de aprovechar estas instancias para completar esquemas, iniciar dosis pendientes y reforzar la prevención de enfermedades.

La estrategia forma parte de las acciones territoriales que Salud viene desarrollando para promover el cuidado integral de la población, especialmente en eventos masivos.

Cabe recordar que, "la Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore reúne cada año a miles de personas en torno a las tradiciones, la música y la cultura popular, por lo que el equipo de salud estará presente para brindar este servicio esencial, reforzando el mensaje de que vacunarse es una de las herramientas más efectivas para proteger la salud individual y colectiva".