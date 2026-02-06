Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.

Pasado el mediodía de este jueves se daba a conocer una noticia terrible. La querida vecina de Villa Hipódromo, Rosa María Torres (79), fallecía tras ser embestida por una motocicleta, en un choque ocurrido sobre la avenida Paula Albarracín de Sarmiento, entre Lima y Nazca, en Rawson.

Lo único que se supo en primera instancia fue que un motociclista la embistió. Ahora se dio a conocer cómo ocurrió el hecho. Con la información recabada por Fiscalía, se comprobó que Rosa María Torres intentó cruzar la avenida Paula Albarracín de Sarmiento (desde la calzada oeste hacia la este) por el medio de la cuadra.

Según testigos, la mujer apareció de manera repentina por delante de un auto que estaba estacionado. El conductor de un vehículo sí pudo esquivarla con una maniobra evasiva, pero el motorista que venía atrás no logró hacerlo y terminó golpeándola.

Dato: el auto y la moto circulaban por Paula Albarracín en sentido norte-sur.

El caso ahora recayó en manos de la ayudante fiscal Agostina Pérez y el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales N° 6. Desde la Justicia informaron que se tomaron diferentes medidas y que ahora están a la espera de los resultados de las pericias.

El conductor de la moto, identificado como Rodrigo Mercado (24), no quedó arrestado ni detenido. Por el momento, no será imputado de ningún delito. Un dato no menor es que se le practicó el test de alcoholemia y dio negativo (0,0 g/l).